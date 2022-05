Marvel annuncia Amazing Fantasy #1000 per i 60 anni di Spidey!

Come se un rilancio di Amazing Spider-Man affidato alla coppia stellare composta da Zeb Wells e John Romita Jr. non fosse già abbastanza, Marvel ha da poco ufficializzato sul proprio sito web che ad agosto festeggerà i sessanta anni editoriali del suo personaggio portabandiera anche con una serie di variant cover a tema e, soprattutto, con un corposo one-shot che si preannuncia a dir poco imperdibile.

Amazing Fantasy #1000, questo il titolo dell’albo succitato, andrà a riunire alcuni dei più grandi scrittori e disegnatori della scena fumettistica odierna, rendendo omaggio alla storica rivista horror che, col suo quindicesimo ed ultimo numero, perse l’aggettivo “Adult” nel titolo e propose l’esordio dell’Uomo Ragno nell’ormai lontano 1962, per l’esattezza ad agosto (se teniamo conto della data di copertina).

E sarà proprio nel mese di agosto che il fumetto approderà sugli scaffali delle fumetterie d’oltreoceano: la sua cover principale è stata realizzata dal già citato John Romita Jr., ma non mancheranno tante altre variant che sapranno soddisfare le esigenze di ogni genere di appassionato.

Nel presentare il one-shot, la Marvel ha chiarito che esplorerà il passato e il futuro della storia cronologica dell’Uomo Ragno, il tutto in una serie di racconti che avranno un profondo impatto sul mito dell’Arrampicamuri e che proveranno come quest’ultimo sia uno degli eroi più amati di ogni generazione.

Spiega l’attuale supervisore del parco testate ragnesco Nick Lowe: “È il sessantesimo anniversario di Spider-Man e volevamo celebrarlo in grande stile invitando alcune delle più grandi menti creative al mondo per festeggiarlo!”.

La lista completa dei cartoonist coinvolti – che vanta presenze di notevole spessore quali Neil Gaiman (ancora impegnato su un revival di Miracleman per i disegni di Mark Buckingham) e del premio Emmy Armando Iannucci (alla sua prima prova come sceneggiatore Marvel) – ve l’abbiamo già riportata in un precedente articolo.

In merito ai primi dettagli sulle storie di cui andranno a occuparsi, quel che è certo è che Dan Slott & Jim Cheung – lo stesso team creativo che nel 2017 scioccò i lettori con Il Complotto del Clone – si riuniranno ancora una volta per esplorare l’iconica relazione amorosa tra Peter Parker e Mary Jane Watson in una storia ambientata in un remoto futuro.

Sarà invece compito dell’artista Michael Cho e del romanziere Anthony Falcone presentare ai lettori un nuovo nemico che minaccerà il povero Spidey, protagonista anche di una storia horror curata da Ho Che Anderson.

I fan del Tessiragnatele saranno felici di sapere che il sessantennale del supereroe creato da Stan Lee e Steve Ditko comporterà il lancio di varie iniziative editoriali degne del suo nome anche qui in Italia.

Anzitutto, è stata programmata da Panini Comics la pubblicazione del primo tomo di una serie di Omnibus intenta a ristampare in ordine cronologico le avventure di Spider-Man, a cominciare dalle sue prime storie firmate Stan Lee, Steve Ditko e John Romita Sr.

Sempre restando in ambito Omnibus, verranno poi stampati anche dei poderosi volumi sull’Ultimate Spider-Man di Brian Michael Bendis: uno comincerà a proporre il maestoso ciclo originale con il Peter Parker di Terra-1610 coinvolgente il leggendario Mark Bagley, mentre l’altro ancora coprirà la gestione moderna con Miles Morales, creato visivamente dalla superstar Sara Pichelli.

E anche chi segue il quindicinale nostrano supervisionato da Massimiliano Brighel rimarrà sorpreso: ad agosto verrà infatti dato alle stampe il ottocentesimo episodio dell’ex serie Star Comics che concluderà l’attuale fase Beyond, cominciata col #788.

Subito dopo, verranno inserite nel sommario le storie attualmente in corso d’opera negli USA, ovvero quelle del duo Wells-Romita Jr.

Non conosci Spider-Man? Recupera il volumetto economico della collana “Marvel-Verse” a lui dedicato!