One Piece 1049: condivisi gli spoiler e le immagini del nuovo capitolo

Dopo l’incredibile e ancora rivelatorio capitolo 1048, Eiichiro Oda nonostante qualche intoppo e citazione troppo effimero con quello che fu lo scontro di Goku contro Freezer, il mangaka porta avanti la storia, soprattutto tramite flashback che conduce alla vita passata del terribile Imperatore Kaido.

Per allungare ulteriolmente la battaglia, e portare a conclusione potenzialmente lo scontro verso il capitolo 1050, come accennato l’autore decide di donare dello spazio a Kaido che come ricordate era alla ricerca del figlio di Oden Kozuki per ucciderlo.

Sempre tramite Reddit riusciamo a leggere le solite info.

Capitolo 1049: “Il mondo a cui dovremmo aspirare”

Torna un Flashback su Kaido. Vediamo la sua infanzia nel Regno di Vodka, e dove qualche anno dopo incontra Barbabianca che gli dice che Rocks vuole incontrarlo

Nella copertina, qualcuno ha bruciato il libro di Niji e Yonji

Nel presente, parte dell’acqua di Raizo lascia il castello e le nuvole di fiamma scompaiono. Ma Momo ne crea una nuova.

In un altro flashback, Kaido dice a King che Joy Boy sarà l’uomo che potrà sconfiggerlo.

Luffy dice che creerà un mondo dove nessuno dei suoi amici morirà di fame, poi colpisce Kaido e Kaido cade a terra nella capitale dei fiori.

Oggi sono anche arrivate le immagini complete.

Il capitolo si apre con un accenno dello scontro tra Kaido e Rufy, e successivamente dopo un paio di pagine veniamo catapultati nella gioventù di Kaido, che ha un dibattito con Barbabianca e altri pirati sugli eventi che si stanno svolgendo davanti ai loro occhi e non.

Le scene successive ci proiettano nelle storie secondarie, dove Nami, Usopp e Jinbe soprattutto, cercano di salvare il popolo di Wano dall’incendio appiccato in precedenza, tramite un fluire assiduo di acqua.

Le vignette successive mostrano Danjiro intento a guardare la testa mozzata di Orochi versione Drago, che ancora non conferma la sua morte dato che la tavola di riferimento è solamente una. Oda ci lascia ancora nel dubbio.

Il finale del capitolo di One Piece successivamente ad alcune tavole, mostra Rufy che finalmente dopo alcuni capitoli riesce a scagliare il suo pugno, che fa breccia nella difesa di Kaido, che ovviamente non mostra il suo state di salute, dato che il capitolo 1049 si chiude lì.

ONE PIECE 1049 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 15 maggio alle ore 17:00.