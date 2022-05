FMP, la casa editrice di Frank Miller firma un accordo con Diamond

Frank Miller, leggenda del fumetto, e Dan DiDio, storico coeditore della DC, hanno concluso un accordo di distribuzione esclusiva con Diamond Comic Distributors.

Annunciata il 28 aprile, Frank Miller Presents (FMP) è una nuova entità editoriale fondata da Miller, che ne sarà il direttore editoriale. Didio ne sarà l’editore. Nel frattempo, Silenn Thomas, amministratore delegato della Frank Miller Ink, ricoprirà il ruolo di COO della FMP.

“Investire negli artisti e nel futuro dei fumetti è sempre stata la mia vera passione e vocazione creativa”, ha dichiarato Miller in una dichiarazione riportata da The Hollywood Reporter. “Dan, Silenn e io non potremmo essere più orgogliosi di lanciare Frank Miller Presents, che sarà un terreno fertile per gli autori e le nuove creazioni. Il nostro obiettivo per questa casa editrice è quello di coltivare un sodalizio di artisti e scrittori per fare da mentori, collaborare e far progredire non solo gli uni con gli altri, ma anche la forma d’arte”.