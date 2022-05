Guardiani della Galassia Vol 3: identificata una location del film

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol 3 si sono concluse nei giorni scorsi, e da alcune foto del set è stato possibile riconoscere una location storica del Marvel Universe in cui saranno ambientate alcune scene del film.

È stato anticipato che il prossimo film Marvel farà un tuffo nel passato di Rocket Raccoon, del quale sappiamo che è stato oggetto di orribili e raccapriccianti sperimentazioni.

Pare che questi esperimenti siano stati effettuati sulla Contro-Terra creata dall’Alto Evoluzionario, e che questa sarà una delle location di Guardiani della Galassia Vol 3.

Attraverso alcune foto recentemente diffuse dal set di Guardiani della Galassia Vol 3 set, The Cosmic Circus ha confermato l’inclusione di Counter-Earth come location del film in uscita.

Questa serie di immagini appena trapelate presenta un linguaggio alieno che The Cosmic Circus ha decifrato. Partendo dalla parola “Police”, sono riusciti a decifrare buona parte dell’alfabeto alieno utilizzato sul set.

Nelle varie foto è presente la parola “Counter” all’interno del logo presente su un’auto della polizia. Questo dovrebbe togliere qualsiasi dubbio sul fatto che la Contro-Terra faccia parte di Guardiani della Galassia Vol 3.

Nella versione cinematografica quindi la Contro-Terra sarà il luogo dove l’Alto Evoluzionario ha compiuto i suoi esperimenti evolvendo ad uno stadio umano varie specie animali, come testimoniano le varie foto dal set.

James Gunn ha accennato in passato che il Vol.3 sarà il più tragico e il più oscuro della trilogia, e questo probabilmente perché si addentrerà nella tragica storia di Rocket. La Contro-Terra è strettamente legata all’Alto Evoluzionario, che è direttamente responsabile degli esperimenti che hanno trasformato Rocket nel procione bipede alterato che conosciamo.