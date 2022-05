Crunchyroll: nuovi titoli anime in arrivo questo mese da Fun Animation

Sappiamo tutti ormai della mossa di Sony che ha portato a unire Funimation e Crunchyroll. In questo modo quest’ultimo ha cominciato ad acquisire diverse serie animate un tempo presenti su Fun Animation.

A partire da questa nuova gestione abbiamo visto l’acquisizione di serie anime come Dragon Ball, Assassination Classroom e Overlord.

Chiaramente questa procedura non si è fermata in quel punto. Infatti il mese di maggio prevedere alcune novità.

Sarà previsto l’arrivo di altri grandi successi del mondo degli anime da Funimation a Crunchyroll. Alcuni anime classici aiutano a completare, ma soprattutto ad arricchire, il catalogo con nuove aggiunte.

Di seguito sarà possibile dare un’occhiata alle nuove serie che arriveranno a breve, e possiamo anticipare che ne sono molte:

Space Dandy (in arrivo il 10 maggio) Inizial D First Stage (10 maggio) Grimgar, Ceneri e Illusioni (10 maggio) Lord Marksman and Vanadis (10 maggio) Trigun (17 maggio) Black Lagoon (17 maggio) Black Lagoon: Roberta’s Blood Trail (17 maggio) Valkyrie Drive -Sirena (17 maggio) Inizial D Second Stage (17 maggio) Initial D Third Stage (17 maggio) Nekopara (17 maggio) Sonny Boy (24 maggio) Bandito dall’Hero’s Party, ho deciso di vivere una vita tranquilla in campagna (24 maggio) Deca-Dence (24 maggio) La ginnastica Samura (24 maggio) Heaven’s Lost Property (24 maggio) Initial D Fourth Stage (24 maggio)

Oltre a queste serie, Crunchyroll avrà anche una serie di nuovi doppiaggi in italiano sulla sua piattaforma. Tra queste serie sono ufficializzati i doppiaggi per The Rising of the Shield Hero, My Dress-Up Darling e Ranking of Kings

Negli ultimi anni ci sono diversi cambiamenti nel settore dell’intrattenimento dei servizi streaming. Infatti ad esempio ricordiamo che Netflix ha lavorato su esclusive originali per arricchire il proprio catalogo. Tra le novità gli appassionati possono guardare serie come Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean, Beastars e Baki Hanma.

Proprio Netflix sta lavorando anche sulla serie live-action su One Piece della quale ancora non si conosce una data di uscita. Tuttavia recentemente è stato confermato che le riprese sono cominciate quindi non resta che attendere novità.