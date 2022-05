L’ippocampo esordisce nei manga con Imperatore del Giappone

La casa editrice L’ippocampo fa il suo esordio nell’ambito dei manga con un titolo d’eccezione, Imperatore del Giappone. La storia dell’imperatore Hirohito di Junichi Nojyo, consacrato proprio grazie a quest’opera come uno dei più grandi mangaka viventi.

Il manga d’esordio per le edizioni L’Ippocampo ripercorre la vita di uno degli imperatori più discussi della storia in maniera documentaria e non apologetica, con uno stile classico e letterario ad accrescerne il valore storico di testimonianza.

L’ippocampo è una casa editrice indipendente che punta su titoli di alta qualità, specializzata in libri illustrati di arte, design, fotografia, cucina e lifestyle, con molti titoli dedicati alla cultura giapponese ma che finora non aveva mai proposto manga. A partire dal 9 giugno proporrà questi primi due volumi, al prezzo di 8,00 € l’uno, in formato 13 x 18,4 m, brossurati con sovraccoperta e con una foliazione che varia tra le 192 e le 200 pagine.

Realizzato per celebrare i 30 anni dalla morte di Hirohito, questo manga è il primo adattamento grafico di quello che fu il più lungo regno di un imperatore giapponese: 62 anni. Ad accompagnare l’accattivante racconto, una trama di intrighi politici e familiari.

Nell’anno 37 dell’era Meiji (1904) il giovane Hirohito inizia a farsi strada. Dai primi anni formativi della sua lunga reggenza fino ai drammatici eventi che hanno portato il Giappone alla Seconda guerra mondiale, questo splendido e documentatissimo manga alza il velo sugli aspetti poco noti della vita del principe Hirohito, futuro imperatore Shōwa, a cominciare dalla sua infanzia, soggetto del primo volume.

Il secondo volume è dedicato all’adolescenza del principe e alla sua educazione in un istituto appositamente creato per lui.

Vero e proprio fenomeno editoriale in Giappone, la serie Shōwa Tennō Monogatari consta di sei volumi già pubblicati in Giappone. L’ippocampo ne cura l’uscita in Italia con i primi due volumi, che saranno in libreria a partire dal 9 giugno.