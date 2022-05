Le uscite manga Flashbook Edizioni di Maggio 2022 sono state confermate dall’editore attraverso la pagina Facebook ufficiale.

Oltre al secondo volume di Deadlock, la serie yaoi mystery sceneggiata da Saki Aida per il tratto elegante e sensuale di Yuh Takashina, e al sesto volume di Ikoku Nikki, il manga josei di genere slice of life di Tomoko Yamashita, troviamo anche il volume unico Contrast di oltre 300 pagine firmate da ITZ.

Nell’elencare le uscite, la casa editrice precisa:

Segnaliamo che le date di uscita indicate sono riferite all’invio dei volumi alla DISTRIBUZIONE, non corrispondono alla data precisa di uscita presso i punti vendita, la quale può avvenire alcuni giorni dopo, in base alle tempistiche di distribuzione. Grazie

Le uscite manga Flashbook Edizioni di Maggio 2022

Metà Maggio

Contrast

7,50 €

Kanata Aoyama è un ragazzo estroverso e con tanti amici, ma ha anche un lato freddo. Akira Senkawa è un tipo più riservato che frequenta con ottimi voti una classe per studenti più dotati. Nessuno dei due sa il nome dell’altro, si conoscono solo di vista. Un giorno hanno modo di incontrarsi sulla scala che porta al tetto della scuola e sarà proprio la scala dell’ultimo piano a diventare il loro posto segreto. Mentre trascorrono piacevolmente il tempo assieme iniziano a conoscersi e a sentirsi attratti l’uno dall’altro, finché Akira improvvisamente non bacia Kanata.

È possibile dichiararsi per poi sparire senza attendere una risposta? Nel caso di Akira sì e i motivi risiedono nel suo passato, segnato da un’esperienza negativa che ha lasciato un segno indelebile nel suo cuore e nella sua mente.

Contrast, recente e garbata opera della sensei ITZ, racchiude in un volume unico di oltre 300 pagine una storia profonda ma allo stesso tempo leggera, in grado di trasmettere mille e più emozioni.

ITZ ama scandagliare l’animo umano e in Contrast lo fa con estrema delicatezza.

Fine Maggio

Deadlock 3

6,90 €

BB ordisce e mette a segno una crudele trappola ai danni di Yuto. Le ferite fisiche e psicologiche del giovane trovano momentaneo sollievo tra le gentili braccia del compagno di cella, Dick. Momentaneo però, perchè Yuto, proprio in questa occasione, ha modo di scoprire che…

Ikoku Nikki – Journal with Witch 65

5,90€

È trascorso un anno dalla morte dei genitori di Asa e da allora il mondo della giovane si è ampliato molto. Alla fine, le parole della madre “Sei libera di diventare ciò che vuoi” erano in forte contrasto con la realtà dei fatti. Un compagno di scuola è stato selezionato per l’esibizione autunnale del club di musica leggera, scatenando in lei la gelosia, ma non tutto il male vien per nuocere. Intanto, la zia Makio…