Golden Kamui: come ha celebrato il mangaka la conclusione del manga?

Come abbiamo nei giorni precedenti annunciato il manga Golden Kamui ha confermato la sua conclusione. Inoltre il mangaka subito dopo si è impegnato per aggiornare i fan sul fatto che non se ne starà con le mani in mano. Infatti ha già confermato su quale opera si concentrerà!

Satoru Noda ha commemorato la conclusione di Golden Kamui svelando un’opera d’arte sulla neve su larga scala creata dall’artista di Hokkaido, Tomohiro Kajiyama.

Kajiyama ha così creato un’illustrazione molto importante in termini di dimensioni. Infatti corrisponde a 100 x 70 metri ed chiamato “The Snow Comic” (“il fumetto di neve“).

La cosa che più di tutte manda gli appassionati in visibilio è la modalità della realizzazione. Tutto è stato disegnato con il piede trascinando la gamba sulla neve!!

Sopra è possibile guardare il video che mostra, in diverse angolazioni possibile, l’esecuzione dell’illustrazione. Davvero sorprendente!

Una foto dello Snow Comic completato, scattata da un drone, viene visualizzata come pubblicità a Shinagawa e Shinjuku a Tokyo, così come a Sapporo e Obihiro a Hokkaido.

L’annuncio promuove l’uscita del 30° e 31° volume del manga, che sarà distribuito rispettivamente il 17 giugno e il 19 luglio.

Golden Kamui: il manga

Ricordiamo che Golden Kamui è un manga di Satoru Noda di genere seinen. Serializzata sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha ha pubblicato il manga da agosto 2014 ad aprile 2022.

Per quanto riguarda la distribuzione e l’uscita italiana, la casa editrice che se ne occupa è J-Pop di Edizioni BD, che ne ha pubblicato il primo volume il 23 novembre 2016.

Di seguito ecco la sinossi del manga: