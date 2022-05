Weekly Shonen Jump verso una pausa nel prossimo weekend

Se sei un appassionato di manga allora non si può non conoscere Weekly Shonen Jump. Di fatto è da qui che tutti i manga più famosi che hanno fatto la storia, come anche altri che non hanno forte risonanza in Italia, prendono vita.

Parliamo di una realtà tanto ambiziosa quanto spietata e molto competitiva in quanto si tratta di vedere il più possibile per cercare di continuare il proprio manga.

Su Weekly Shonen Jump ogni manga pubblicato, fa uscire settimanalmente un capitolo nuovo. Spesso ci sono anche interruzioni o pause settimanali dovuti a esigenze del mangaka.

Tuttavia adesso sarà proprio la famosa rivista ad accingersi verso una pausa prevista per il prossimo weekend. Shueisha non pubblicherà nessun capitolo quindi per celebrare di una festività importante.

Shueisha, però, aveva annunciato la pausa il primo fine settimana di maggio già all’inizio del 2022. Questo perché la Golden Week inizia proprio alla fine di aprile.

Ma cos’è la Golden Week? Si tratta di una celebrazione nazionale si svolge ogni anno. Segna l’arrivo di diverse festività importanti in Giappone dal Constrution Day (Giorno della costruzione) al Children’s Day (Giorno dei bambini).

Durante questa ricorrenza molti in Giappone si riuniscono con i propri cari poiché le scuole e la maggior parte delle aziende approvano l’estensione delle ferie retribuite durante le vacanze.

La Settimana d’oro consente inoltre ai cittadini di prendersi le vacanze tanto necessarie prima che l’estate dia il via a tutta la sua marcia.

Quindi, chiaramente, la settimana delle vacanze è molto attesa ogni anno. È giusto che i mangaka si prendano una pausa durante le vacanze.

Tuttavia tutti gli appassionati possono stare tranquilli in quanto non passerà molto tempo prima che Shueisha riprenda il suo solito programma di pubblicazione.

L’evento è durato una settimana. Poiché le cose sono iniziate il 29 aprile, non è stato possibile pubblicare un nuovo numero di Weekly Shonen Jump questa settimana.

La buona notizia è che la Golden Week non impedirà alla rivista di debuttare il prossimo fine settimana.