Svelati i titoli dei nuovi film di Mission: Impossible e A Quiet Place

Nell’ultimo giorno di convention è stato il turno di Paramount alla CinemaCon di annunciare alcuni progetti, tra cui spiccano i nuovi film delle saghe di Mission: Impossible e A Quiet Place.

Sebbene avessero già il loro evento pieno zeppo di annunci, hanno colto l’occasione della convention di Las Vegas per annunciare i titoli ufficiali dei prossimi episodi di due dei loro franchise di punta, Mission: Impossible e A Quiet Place. Non solo abbiamo ottenuto il titolo per la settima voce del primo franchise, ma anche un buon indizio su cosa tratta lo spin-off del secondo.

Cominciamo con il grande annuncio e cioè che Tom Cruise è apparso sullo schermo (mentre pilotava un biplano!) per annunciare che il suo prossimo film si intitola Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. Ora, il nome potrebbe avere alcune importanti implicazioni, dato che ci sono state alcune dichiarazioni dietro le quinte che hanno lasciato intendere che la produzione del primo film non è ufficialmente terminata, visto che continuano a posticipare le date di uscita e cercano di mantenere aperti gli investimenti per entrambe le parti. La lavorazione del film ha incontrato moltissime difficoltà e continui stop. Quindi, il titolo “Parte uno” potrebbe aggiungere ulteriore pressione sui dirigenti.

Con ogni probabilità il trailer di Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, proiettato alla CinemaCon, sarà diffuso nelle sale prima dell’altro film di Tom Cruise atteso da tempo, Top Gun: Maverick.

Non è tutto, dato che anche il prossimo spin-off di A Quiet Place ottiene finalmente un nome, che è semplicemente A Quiet Place: Day One. Come molti sospettavano, il progetto esplorerà i primi giorni dell’invasione che avrebbe cambiato la vita di molti. Bisogna anche tenere presente presente che questa non è la vera terza voce del franchise, che non uscirà prima del 2025, ma uno spin-off separato dalla saga principale. Day One sarà diretto da Michael Sarnoski di Pig, che ha preso il posto di Jeff Nichols.