"Ippon" Again! - Trailer e data d'uscita per l'anime incentrato sul Judo

“Ippon” Again! – Trailer e data d’uscita per l’anime incentrato sul Judo

“Ippon” Again! è tra le uscite annunciate per il 2023, confermando che la produzione nipponica si sta già muovendo per il prossimo anno. Il titolo è tratto dal manga spokon sul judo di Yu Muraoka.

Nelle scorse ore l’azienda giapponese Pony Canyon ha condiviso sul proprio canale YouTube, il primo trailer di “Ippon” Again! tratto dal manga sportivo creato da Yu Muraoka, come accennato in precedenza.

La serie arriverà nel corso del 2023 e dalla prima clip, possiamo vedere già alcuni personaggi della storia sdraiati sul pavimento di un dojo, successivamente ad un arduo allenamento di Judo. Abbiamo inoltre anche delle informazioni sul cast di doppiatori e sullo staff responsabile della produzione.

Nel cast di doppiaggio troviamo Michi Sonoda, Sanae Takigawa, Towa Hiura e Anna Nagumo sono rispettivamente Aya Saito, Yukari Anzai, Chiyuki Miura e Nene Hieda. L’anime sarà diretto da Ken Ogiwara presso lo studio d’animazione BAKKEN RECORD.

Aya Satsuki è responsabile delle sceneggiature, mentre Airi Takekawa sarà la direttrice delle animazioni. La musica, è composta da Shun Narita.

“Ippon” Again! o Mo Ippon! (titolo originale) narra le vicende di Michi Sonoda, che successivamente al torneo finale di judo delle scuole medie, aveva giurato di abbandonare per sempre quest’arte marziale. Ma quando comincia il liceo incontra una sua ex avversaria, la quale sta facendo di tutto per mantenere vivo e vegeto il club di judo della sua scuola. Michi Sonoda, spinta proprio dalla sua amica/ex avversaria a continuare con il tanto amato judo.

La serializzazione del manga è cominciata su nel 2018 sulle pagine di Weekly Shonen Champion, mentre in Italia è ancora completamente inedita.

Mou Ippon! è una serie manga giapponese scritta e illustrata da Yu Muraoka.È stata serializzata sulla rivista manga shōnen Weekly Shōnen Champion di Akita Shoten dall’ottobre 2018.

A partire da marzo 2022, la serie è stata raccolta in diciassette volumi tankōbon. Un adattamento della serie televisiva anime di Bakken Record è previsto per la prima volta nel gennaio 2023.

La serie è stata serializzata sulla rivista shōnen manga Weekly Shōnen Champion di Akita Shoten dal 18 ottobre 2018. Akita Shoten ha raccolto i suoi capitoli in singoli volumi tankōbon.

Il primo volume è stato pubblicato l’8 febbraio 2019. A partire dall’8 marzo 2022, sono stati pubblicati diciassette volumi.