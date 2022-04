Drifting Home: Netflix Italia annuncia la data di uscita del nuovo film anime

Il nuovo progetto di Netflix si intitola Drifting Home e in alto è possibile guardare il trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Netflix italia. Inoltre attraverso il trailer apprendiamo che uscirà il 16 settembre 2022.

Negli ultimi anni Netflix si è avvicinato ripetutamente al mondo degli anime. Ricordiamo che servizio di streaming ha offerto ai fan anime originali come Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean, Baki Hanma e Beastars solo per citarne alcuni.

Al momento tra i progetti in corso, ricordiamo che si sta occupando della serie live-action di One Piece.

Ora, sembra che la piattaforma abbia stretto un accordo con Studio Colorido, uno dei più grandi studi di animazione in Giappone. L’obiettivo è creare nuovissimi film anime, dimostrando che Netflix sta continuando a immergersi in un mondo che continua a crescere in tutto il mondo.

Studio Colorido, si è già occupato di altri lavori di film di animazione come Bleach: Burn The Witch, Pokemon: Twilight Wings, A Whisker Away e Star Wars: Visions per citarne alcuni.

Fondato per la prima volta nel 2011, lo studio sta attualmente lavorando a un nuovo film per Netflix in Drifting Home, che arriverà il 16 settembre e racconta la storia di un condominio che ospita un gruppo di amici mentre va lentamente alla deriva in mare.

In un’intervista a Deadline, il direttore dell’anime di Netflix, Kohei Obara, ha detto questo sulla partnership tra il servizio di streaming e Colorido:

“Studio Colorido ha alcuni dei migliori creatori del Giappone che hanno prodotto i migliori film d’animazione negli ultimi 10 anni. Su Netflix, diamo spazio al materiale autentico per i nostri fan e per attirare nuovi spettatori Questa partnership estende la nostra crescente lista di film in Giappone e si aggiunge anche alla nostra raccolta di storie più “distensive” e adatte alle famiglie”.

Drifting Home: il nuovo film di Netflix

Il film, che dopo l’ultimo aggiornamento possiamo confermare che arriverà il 16 settembre in tutto il mondo, presenta il seguente cast:

Mutsumi Tamura nei panni di Kosuke Kumagaya;

Asami Seto nei panni di Natsume Tonai;

Ayumu Murase nei panni di Noppo Daiki;

Yamashita nei panni di Yuzuru Tachibana;

Yumiko Kobayashi nei panni di Taishi Koiwai;

Inori Minase nei panni di Reina Haba;

Kana Hanazawa nei panni di Juri Ando.