Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – Disney rifiuta di cancellare delle scene LGBTQ

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness sarà diretto da Sam Raimi e precedentemente fissato per il 25 Marzo 2022 arriverà il 4 Maggio 2022.

Nei giorni scorsi come abbiamo appreso, è stato reso noto che il Film sarà vietato in paesi come Egitto, Qatar, Kuwait e Arabia Saudita per via della presenza di America Chavez, il personaggio interpretato da Xochitl Gomez che sarà apertamente omosessuale (proprio come nei fumetti).

Adesso il The Guardian ha confermato che la Disney ha rifiutato di censurare un breve dialogo del Film, della durata di 12 secondi, in cui America Chavez parla del fatto di avere due mamme. E quindi che è stato questo il motivo principale del divieto.

Poiché si tratta di un riferimento diretto all’LGBTQIA+, essendo in Medio Oriente, è molto difficile far passare qualcosa del genere“.

Attualmente, come detto in precedenza, il blockbuster dei Marvel Studios è stato vietato in Arabia Saudita, in Qatar, nel Kuwait e in Egitto, ma dovrebbe essere distribuito negli Emirati Arabi Uniti.

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

