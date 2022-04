Moon Knight: il costume bianco di Mr Knight è stato un incubo per i costumisti

Combattere in bianco ha i suoi svantaggi, anche se si ha un costume mistico come Moon Knight, o Mr Knight nello specifico.

Per portare il personaggio di Mr Knight con il suo costume bianco su schermo, la produzione della serie Disney+ Moon Knight ha realizzato quasi quattro dozzine di abiti su misura per poter girare le scene di lotta.

Parlando a ComicBook.com, la costumista Meghan Kasperlik ha rivelato che ben 47 costumi di Mr Knight sono stati creati internamente dal suo staff per la serie.

“Se vedi il secondo episodio, le sequenze di Mr Knight si svolgono di notte per le strade di Londra. Le strade di Cobblstone sono bagnate, e c’è un bel po’ di azione lì, e ci sono alcune cose che accadono. In totale, avevamo circa 47 completi di Mr Knight”.

Dato che il vestito di Mr. Knight è interamente bianco, la pletora di costumi di riserva era stata realizzato nell’eventualità in cui una si fosse sporcata in qualche modo. Tuttavia, gli effetti visivi hanno anche aiutato ad assicurarsi che tutte le imperfezioni raccolte dall’abito venissero cancellate digitalmente. “Avevo fantastici sarti su misura”, ha continuato Kasperlik, “e li avevamo per Oscar [Isaac] e le sue acrobazie. Perché ogni volta che metti un ginocchio sull’acqua… l’abito è bianco, quindi abbiamo avuto un piccolo aiuto dai nostri amici degli effetti visivi… ma sì, avevamo davvero un sacco di abiti.”

L’outifit di Mr. Knight è apparso per la prima volta in Secret Avengers # 19 (2011) scritto da Warren Ellis e illustrato dall’artista Michael Lark, anche se a questa identità di Marc Spector non sarebbe stato assegnato il titolo di “Mr Knight” fino al primo numero della run di Ellis su Moon Knight nel 2014. Da allora, è diventato uno dei costumi preferiti dai fan indossato dall’eroe, anche se lo serie tv lo ha utilizzato in maniera molto differente rispetto ai fumetti.