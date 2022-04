My Hero Academia: Star and Stripe torna nella cover del nuovo volume

My Hero Academia è uno degli Shonen che rimane sempre al vertice in quanto i lettori ogni settimana seguono con attenzione i capitoli. Sicuramente l’attenzione è aumentata ulteriormente in quanto il manga si muove verso il suo atto finale.

Sono successe molte cose nella serie in questi ultimi due anni. Sfortunatamente, alcuni dei suoi migliori eroi non hanno avuto una sorte felice.

Oggi però annunciamo la cover del nuovo volume del manga. I fan possono rivedere l’ex top pro d’America in tutta la sua gloria patriottica.

Come potete vedere di seguito, l’artwork ha debuttato questo fine settimana grazie a Shonen Jump. La rivista ha pubblicato il suo ultimo numero con un nuovo capitolo di My Hero Academia incluso. In questa occasione i fan hanno avuto un’anteprima del volume 34. La copertina si concentra sull’ex eroe numero uno d’America.

L’utente Atsushi101X ha condiviso sulla sua pagina twitter la cover del volume 34 visibile di seguito:

My Hero Academia volume 34 cover featuring Star and Stripe! pic.twitter.com/0avY7FVeT6 — Atsu 🧃 (@Atsushi101X) April 24, 2022

La cover a colori mostra Star and Stripe nella sua piena gloria. L’eroe posa in modo patriottico nel suo solito abito rosso-bianco e blu, completo di mantello a righe.

In questa inquadratura, l’eroina bionda tende una mano verso i lettori mentre fluttua a mezz’aria. Il personaggio richiama le vibrazioni di All Might.

Star and Stripe ha ammirato il Simbolo della Pace più di chiunque altro, e i fan sanno che l’eroina ha dato la sua vita per assicurarsi che la sua visione del futuro sopravvivesse.

Come puoi immaginare, il volume 34 di My Hero Academia conterrà il grande arco narrativo di Star and Stripe, quindi il dibattito sull’eroe sta per prendere il sopravvento sui social media ancora una volta.

Dopotutto, la professionista americana ha suscitato molti dibattiti quando ha debuttato ed è stata uccisa poco dopo. Nonostante il suo folle potere, Star e Stripe si sono sacrificati abbastanza rapidamente per Shigaraki nella speranza di paralizzare All For One.

I lettori hanno accusato My Hero Academia di aver eliminato un altro protagonista femminile, ma altri hanno ritenuto che a Star and Stripe fosse stato dato un addio soddisfacente. Quindi, mentre il suo arco narrativo si prepara a raggiungere gli scaffali, di sicuro il volume 34 farà rivivere questo ancora una volta.