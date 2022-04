Un’esecutivo Disney condivide parte dell’ufficio del Presidente dei Marvel Studios: Kevin Feige

Il Marvel Cinematic Universe è un’impresa diversa da qualsiasi altra cosa realizzata nel Cinema degli ultimi due decenni e non solo. L’idea di un canone interconnesso tra più franchise non sembrava possibile prima di The Avengers, ma non solo è stata realizzata, ma è sbocciata in qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto sognare o prevedere. Ovviamente, più persone hanno avuto un ruolo chiave nel far sì che tutto ciò accadesse, ma ce n’è una che si erge al di sopra degli altri: il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Con l’avvia del marketing di Thor: Love and Thunder, il dirigente Disney Asad Ayaz ha condiviso uno sguardo all’interno dell’ufficio del Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige situato all’interno dei Walt Disney Studios a Burbank, in California.

Ecco parte dell’ufficio nella foto sottostante:

Nell’immagine possiamo vedere diversi elementi degni di nota. La prima è la classica sedia pieghevole delle produzioni cinematografiche con il nome di Feige sullo schienale, probabilmente usata nei vari set che visita. Poi c’è un busto a grandezza naturale dell’elmo Mark III di Iron Man, firmato dallo stesso Robert Downey Jr. Sopra si trova un cappello di Infinity War, con un elmo di Ant-Man accatastato su di esso.

Possiamo vedere anche attaccata all’attaccapanni una felpa dell’Inifinity Saga per i 10 anni dei Marvel Studios. Quindi, infine, a sinistra c’è un’enorme statua della primissima armatura di Iron Man.

La didascalia della foto recita:

“Il fantastico ufficio di Kevin Feige in questo memorabile giorno di lancio della campagna di Thor: Love And Thunder #Marvel Studios.”

Le prossime uscite del Marvel Cinematic Universe!

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 Maggio 2022)

Ms. Marvel (8 Giugno 2022)

She-Hulk (2022)

Thor: Love and Thunder (8 Luglio 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 Novembre 2022)

Ironheart (2023)

Secret Invasion (2022)

The Marvels (17 Febbraio 2023)

Guardiani della Galassia: The Holiday Special (Natale 2022)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28 Luglio 2023)

Armor Wars (2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 Maggio 2023)

I Am Groot (2022)

X-MEN ’97 (2023)

Marvel Zombies (TBA)

Fantastici 4 (TBA)

Spider-Man: Freshmen Year (TBA)

Deadpool 3 (TBA)

Agatha: House Of Harkness (TBA)

Blade (TBA)

Echo (TBA)

Captain America 4 (TBA)

What If…? – Stagione 2 (TBA)

Loki – Stagione 2 (TBA)

Spider-Man 4 (TBA)

Spider-Man 5 (TBA)

Spider-Man 6 (TBA)

Recupera il Blu-Ray di Thor Ragnarok 10° Anniversario Marvel Studios!