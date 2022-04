Gundam: un ospite speciale sarà presente all’Anime Expo 2022

Mobile Suit: Gundam rilascerà alcuni importanti progetti legati al 2022. Tra questi rientra una nuova serie anime che arriverà in autunno tramite The Witch of Mercury.

Inoltre ci sarà un nuovo film che tradurrà gli eventi dell’episodio perduto della prima serie. Si tratta di un episodio che ha dato inizio a tutto.

Il prossimo Anime Expo si prepara per la sua convention entro la fine dell’anno. In questa occasione pare che uno dei principali attori nel mondo dei mecha sia pronto a fare la sua comparsa.

L’Anime Expo di quest’anno si svolgerà dal 1° al 4 luglio. In occasione dell’evento ci sarà un ospite leggendario del mondo di Gundam. L’annuncio è arrivato per la prima volta alla convention nel 2022.

Mika Akitaka è stato un designer meccanico e illustratore per la serie Gundam per un bel po‘. In precedenza aveva lavorato a diverse serie con i mecha più popolari nel mondo degli anime.

Oltre al suo lavoro nell’universo di Gundam, l’artista ha anche contribuito a creare serie anime come Sakura Wars, A Certain Scientific Railgun, City Hunter, Date A Live e altro ancora.

Ecco cosa ha detto Anime Expo con l’annuncio dell’inclusione di Akitaka nella prossima convention:

“Siamo incredibilmente entusiasti di annunciare che il famoso designer meccanico, illustratore e creatore di giochi Mika Akitaka apparirà come ospite d’onore all’Anime Expo 2022!

Mentre guardiamo indietro e celebriamo oltre 30 anni di storia dell’Anime Expo, i fan potrebbero ricordare che Akitaka aveva già partecipato alla convention come ospite d’onore nel lontano 1999!

E, inoltre, occuperà per sempre un posto molto speciale nella storia di Anime Expo come il creatore originale della nostra iconica mascotte MAX, che dal 2012 ha abbellito la copertina della guida annuale del programma.

Commercialmente, Mika Akitaka è meglio conosciuto per il suo lavoro come progettista meccanico per Sunrise, dove è stato coinvolto in progetti amati come Mobile Suit Zeta Gundam, Mobile Suit Gundam ZZ, Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory e City Hunter.