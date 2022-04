Grant Morrison è un fumettista scozzese, conosciuto il tutto il mondo grazie al suo estro creativo, particolare e singolare, capace di raccontare storie fuori dal comune e fuori di testa.

Tra i suoi lavori più apprezzati e amati dagli appassionati di fumetti, troviamo Batman: Arkham Asylum, Animal Man, La run cult su Batman&Robin, Doom Patrol, Happy!, All Star Superman, Invisibles e tanti altri. Da qualche tempo invece, l’autore ha annunciato ufficialmente il suo primo romanzo.

Lauda, il romanzo di Grant Morrison racconterà una storia assurda, a tratti sovrannaturale: la vicenda vede al centro Luci LaBang, un’artista drag la cui carriera è in declino. Quest’ultima prenderà sotto la sua ala protettiva la giovane e promettente Luda per insegnarle i trucchi del mestiere.

Le vicende presto si immergeranno in una nube misteriosa e pericolosa quando Luci introdurrà Luda a una misteriosa disciplina chiamata “The Glamour”, basata su sesso, droghe e occulto, le cui conseguenze potrebbero rivelarsi mortali.

Luda sarà pubblicato negli Stati Uniti da Del Rey Books il prossimo 6 settembre, mentre attendiamo una data di uscita ufficiale italiana, godetevi la copertina del primo romanzo di Morrison, uno degli scrittori più importanti di questa generazione.

Appartiene alla New Wave degli scrittori di fumetti britannici degli anni ottanta e novanta. È diventato famoso a livello internazionale per la sua opera Batman: Arkham Asylum (del 1989) e per aver rilanciato la Justice League of America della DC Comics (dal 1997) e gli X-Men della Marvel Comics (dal 2001).

Nel corso degli anni si è guadagnato un seguito di fan che lo considerano una “rock star dei fumetti” grazie al suo stile innovativo e anticonvenzionale, emerso soprattutto nelle sue opere con personaggi meno conosciuti quali Zenith, Animal Man, Doom Patrol e Invisibles.

Negli ultimi anni ha lavorato quasi esclusivamente per la DC Comics, dove ha avuto il compito di rigenerare il personaggio di Superman all’interno del progetto The New 52.

La sua popolarità l’ha portato all’attenzione degli studios di Hollywood, interessati ai possibili adattamenti cinematografici delle sue opere a fumetti (tra le quali la miniserie We3). Su di lui è stato inoltre realizzato un documentario ed esiste una convention di fumetti da lui creata e patrocinata.