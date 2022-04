One Piece 1047: ecco gli spoiler completi di testo e immagini

One Piece 1047: ecco gli spoiler completi di testo e immagini

One Piece 1047 ieri si è presentato con i nuovi spoiler del capitolo, che anticipano una battaglia ancora longeva tra Kaido e Rufy, nonostante la battaglia abbia subito una incredibile accelerazione.

Se non volete gli spoiler completi, potete leggere solo alcune fasi riassuntive:

Nella prima pagina a colori, i pirati di cappello di paglia sono in spiaggia con Momonosuke nella sua forma di drago;

Successivamente assistiamo ad un flashback del castello di Oden in fiamme, con Momonosuke che decide di viaggiare nel futuro;

Rufy sferra l’attacco “Gom Gom no Thunder”;

Kaido conferma ancora una volte che Roger non aveva nessun Frutto del Diavolo . Dice anche che quelle “abilità” non sono necessarie per dominare il mondo;

. Dice anche che quelle “abilità” non sono necessarie per dominare il mondo; Orochi è in fiamme ma il chiodo di agalmatolite fuoriesce dal suo corpo, quindi riesce comunque a trasformarsi;

Rufy crea un pugno immenso, addirittura più grande dell’intera isola di Onigashima ;

; Il pirata dice a Momonosuke di prepararsi e difendere l’isola in qualche modo;

Rufy usa il pugno per attaccare Kaido.

Gli spoiler completi del capitolo (qui per vedere il capitolo completo) si aprono con Momonosuke che riflette sul passato. Il bambino ricorda le vicende antecedenti al suo viaggio nel futuro, con la madre che lo spingeva a compiere la missione mentre lui si convinceva di non essere in grado. Solo grazie a Kinemon Momonosuke decise di accettare.

Rufy mostra tutta la sua potenza afferrando un fulmine e scagliando un Gom Gom no Thunder verso Kaido, che ancora incredulo ammira il singolare attacco. L’Imperatore durante una riflessione accenna che avere il Frutto del Diavolo non è tutto, visto che Gol D. Roger non ne aveva nemmeno uno ed è stato il Re dei pirati.

A questo punto Cappello di Paglia non riesce ad attaccare, visto che Kaido colpisce più volte il ragazzo con la sua mazza. Nonostante sia scagliato in aria, Rufy riesce ad afferrare Kaido che si trasforma in Drago preparando un contrattacco.

Nella capitale dei fiori tutti ammirano il cielo e i Samurai sono felici di morire, dato che il crollo dell’Isola poterà alla sconfitta di Kaido. Usopp viene immerso nell’acqua gridando di non voler morire e Orochi in fiamme perdendo il chiodo di agalmatolite urla che porterà la figlia di Oden con sé.

Rufy chiude il capitolo trasformandosi nuovamente, creando un pugno enorme, più grande dell’Isola stessa, e avvisa Momonosuke di fare qualcosa per difenderla.