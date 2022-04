Yu-Gi-Oh! - Un fan immagina il Drago Bianco Occhi Blu in versione LEGO

Yu-Gi-Oh! – Un fan immagina il Drago Bianco Occhi Blu in versione LEGO

Yu-Gi-Oh! per quanto abbia macinato e creato numerosi personaggi e altrettante creature nel corso del tempo, i fan sono affezionati fortemente alla saga originale, insieme alle figure comparse nella prima serie dell’anime.

Uno tra questi è sicuramente Seto Kaiba con il suo formidabile Drago Bianco Occhi Blu. A tal proposito per confermare nuovamente l’amore del pubblico ai personaggi storici, oggi ammiriamo la realizzazione di un fan, che immagina una versione LEGO di una carta mostro iconica nella serie.

L’artista e utente God Turtle tramite Reddit e Youtube ha condiviso il suo immenso lavoro, volto a rendere omaggio ad un personaggio iconico della serie, che insieme al Mago Nero è diventato un simbolo del franchise, ormai famoso in tutto il globo.

In calce potete ammirare la singolare illustrazione, tramite immagine e via Youtube, dove trovate una piccola clip che sintetizza la realizzazione:

Yu-Gi-Oh! è sicuramente uno dei mercati di punta per quanto riguarda i giochi di carte collezionabili, anche se inizialmente l’autore aveva in mente un percorso diverso per le avventure di Yugi Mutō. Kazuki Takahashi, la mente che ha partorito il manga, mostra le sue intenzioni iniziali al riguardo nella stagione 0 di Yu-Gi-Oh! appunto.

I fan più longevi, o semplicemente gli appassionati fedeli dell’opera, ricorderanno che le sequenze concentrate sul gioco di carte, denominato Magic & Wizards nel manga, erano davvero scarne, infatti il gioco copriva solo 6 capitoli su 59, dando spazio a molte altre idee che Takahashi aveva in mente per proseguire con la trama.

Le colonne portanti dei capitoli del manga infatti viravano su strade spesso e volentieri alterne, trascinando il lettore in un altalenante concentrazione di inventiva, che aveva al suo centro battaglie con gli yo-yo, storie incentrare su altri giochi e simulazioni di realtà alterne. Quindi nulla a che fare con il Duel Monsters come lo conosciamo adesso.

Ricordiamo che Planet Manga nel nuovo anteprima 368 ha presentato la checklist delle nuove uscite, e nel corso del mese di giugno arriva anche Yu-Gi-Oh! – Complete Edition, una riedizione del manga cult che ha ispirato la famosa serie animata e reso celebre il fantastico gioco di carte.

Ogni volume ne conterrà tre della vecchia edizione.