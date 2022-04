Yu-Gi-Oh: annunciata la data di uscita del nuovo manga

Attualmente, la storia di Yu-Gi-Oh viene raccontata nell’ultima stagione della serie anime, Yu-Gi-Oh! Go Rush. Questa presenta duellanti che mettono alla prova le loro abilità contro gli extraterrestri, il che non sorprende per una serie che ha caratterizzato personaggi che combattono antichi spiriti egizi, realtà alternative e accademie di duello.

Ora, un nuovo manga sta per entrare in scena. Questo amplia ulteriormente il mondo dei Duel Monsters in Yu-Gi-Oh.

Ci sarà, ad aspettare gli appassionati, una duellante che prenderà il controllo della serie. Lei seguirà le orme di Yugi Moto e degli altri duellanti principali del franchise.

Yu-Gi-Oh OCG Stories arriverà il 21 aprile di questo mese, a seguito di un nuovo personaggio chiamato Sky Striker Ace Raye.

Apparentemente combatterà per proteggere la sua famiglia, mentre possiede una spada che in qualche modo sarà determinante nei suoi duelli.

Anche se non si sa se questo nuovo Yu-Gi-Oh! riceverà un adattamento anime, il franchise non teme di tuffarsi in nuove storie dopo poco tempo.

La prossima storia dei duellanti sarà scritta da Shin Yoshida, che ha contribuito agli episodi di serie come Naruto, Naruto: Shippuden, solo per citarne alcuni.

Dal punto di vista artistico, la serie sarà disegnata da Naohito Miyoshi, che è stato il character designer di Yu-gi-Oh in passato, quindi conosce decisamente la strada nell’universo dei duellanti.

Uno dei modi principali in cui Yu-Gi-Oh è riuscito a mantenere la sua popolarità da quando è apparso per la prima volta sulla scena nel 1996 non è stato solo attraverso le sue storie animate. Anche il gioco di carte ha fatto la sua parte importante, che continua ad essere un’attrazione per i giocatori di tutto il mondo.

Con i tornei nella vita reale ancora in corso, sarà interessante vedere quale tradizione verrà aggiunta con questa nuova storia manga.