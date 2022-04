Il One-Shot di Fujimoto può già rientrare tra i migliori manga dell’anno

Tatsuki Fujimoto si sta rivelando un talento assoluto della sua generazione. Grazie a Chainsaw Man il mangaka è diventato un nome conosciuto negli ultimi tempi.

Le sue pubblicazioni più recenti hanno trasformato Fujimoto da una star shonen a una leggenda dei manga. E ora, il suo ultimo one-shot Addio Eri può già considerarsi come miglior manga di quest’anno.

Per coloro che non sono ben aggiornati su quanto si dice, questa settimana Fujimoto ha pubblicato un one-shot di 200 pagine per concessione di Shonen Jump.

Shueisha ha pubblicato il capitolo digitalmente dopo aver aggiornato i fan sul progetto per un paio di settimane.

Ovviamente, gli appassionati erano entusiasti di vedere cosa ha inventato Fujimoto, come dimostrano i loro commenti su Twitter.

Dopotutto, Fujimoto è un raro tipo di artista in grado di affrontare sia l’azione che l’introspezione. Il suo lavoro su Chainsaw Man fonde i due piani abbastanza facilmente e lo shonen è pieno di violenza.

Per quanto riguarda questo nuovo one-shot, Addio Eri il più delle volte si avvicina a scene di spaccati di vita, ma il suo oscuro sottofondo è la quintessenza di Fujimoto.

E ora, i fan non vedono l’ora che Shueisha pubblichi questo ultimo manga in stampa in modo che possa unirsi ai loro scaffali a casa.

Ricordiamo che l’autore di questo One-Shot è Tatsuki Fujimoto, autore del manga Chainsaw Man. Si tratta di una serie manga giapponese scritta e illustrata da Tatsuki Fujimoto. La serie è stata pubblicata sulla rivista Weekly Shonen Jump dal 3 dicembre 2018 al 13 dicembre 2020.

In occasione del Lucca Comics del 2019, Planet Manga annunciò l’acquisizione dei diritti per la pubblicazione del manga che sarebbe avvenuta nel 2020.

Attraverso una diretta streaming sui social network la stessa casa editrice ha anticipato la pubblicazione in Italia dal 22 ottobre 2020 all’interno della collana Manga Monster.