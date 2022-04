Ecco il cortometraggio Horror con Topolino che la Disney ci nasconde

Topolino e il cervello in fuga è un corto del 1995 che Disney non vuole mostrare per nessuna ragione al pubblico.

Sperando che il mondo se ne dimentichi, il cortometraggio non è disponibile su nessuna piattaforma ne tantomeno è mai apparso in nessuna programmazione televisiva. Il tutto è avvolto da una nube misteriosa.

Tutto questo, e molto di più, è descritto e analizzato in un articolo in lingua inglese, che discute di tutte le fasi di produzione del cartoon, parla della genesi e dell’eredità del cortometraggio in questione, in cui Topolino finisce vittima di un esperimento di scambio di cervelli.

Topolino e il cervello in fuga fu sicuramente un incidente di percorso, vittima di una nuova manovra artistica volta a rinfrescare la figura di Topolino, il simbolo indiscusso di casa Disney.

Gli autori si accorsero troppo tardi di voler fare marcia indietro, e dopo la distribuzione del corto si cercò in tutti i modi di cancellarlo.

Nonostante il cartoon era diverso dal solito, rappresentava Topolino in una veste diversa, volta a rilanciare un personaggio classico in chiave moderna, tramite delle animazioni degne di nota e sfondi computerizzati.

Il cortometraggio però si distanziava molto da quello che era la Disney e dopo vari tentativi il prodotto fu occultato quanto possibile.

Effettivamente le gag in bilico tra il comico e il macabro (in una scena per esempio, Julius sbraita e sputa dalla bocca la carcassa di Zazu de Il re leone), la resa visiva cupa e orrorifica, insieme ad un personaggio come Topolino rappresentato come un mostro, la produzione non ha pensato due volte a ritirarlo dal mercato.

Nonostante il cartoon fosse stato creato per pompare il merchandising, Disney produsse pochissima oggettistica a tema, ritenendo che il progetto si fosse spinto troppo in là e non valesse la pena investirci.

Uno dei dirigenti che lavorava nel reparto consumismo, disse al Los Angeles Times che «molti spettatori trovarono inquietante e disturbante il fatto che Topolino venisse posseduto».

Erano tutti ampiamente scombussolati che una mascotte tanto carina se ne andasse in giro con un cervello di un altro e quindi, per questo il corto non fu apprezzato.

Il film venne presentato fuori concorso al Festival di Cannes 1996.

Venne distribuito per la prima volta il 7 aprile 1995 allegato a In viaggio con Pippo, e poi in Nord America l’11 agosto dello stesso anno con Un ragazzo alla corte di re Artù.

Il cortometraggio avrebbe dovuto essere redistribuito con La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera, che era stato inviato ai cinema con il corto allegato nel 1996, ma la Disney chiese ai proprietari dei cinema di tagliare il cortometraggio da tutte le stampe e di sostituirlo con trailer per i prossimi film Disney, tra cui Hercules e George re della giungla…?.

Nel luglio 1997, la Disney decise di allegarlo a George re della giungla…?. Venne anche distribuito nelle sale cinematografiche del Regno Unito con Lilo & Stitch nel 2002.

Il corto è stato nominato all’Oscar al miglior cortometraggio d’animazione, ma perse a favore del cortometraggio Una tosatura perfetta di Wallace e Gromit.