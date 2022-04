King Richard e le uscite home video Warner Bros. di Aprile 2022

Ha appena trionfato agli Oscar con quello dato a Will Smith (nonostante l’affaire dello schiaffo) e ora arriva in DVD e Blu-ray King Richard, insieme alle altre uscite home video Warner Bros. di Aprile 2022. Vediamole nel dettaglio.

Le uscite home video Warner Bros. di Aprile 2022

7 donne e un mistero, la nuova commedia di Alessandro Genovesi, arriva il 7 aprile in DVD. Lo strepitoso cast del film è composto da, in ordine alfabetico, Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e con Ornella Vanoni.

Ambientato nell’Italia degli anni ’30, il film racconta le concitate ore che seguono l’inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, al centro di un variopinto gruppo di donne che, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la Vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, chi sarà l’assassina?

7 donne e un mistero è basato sul film 8 Femmes di François Ozon e liberamente adattato dall’opera teatrale di Robert Thomas.

Tra i contenuti speciali all’interno dell’edizione DVD, l’imperdibile making of, il trailer cinematografico e un’esclusiva galleria fotografica.

Il terzo film dei Me contro Te, i personaggi più amati dai bambini, Me Contro Te Il Film – Persi Nel Tempo, disponibile da giovedì 14 aprile in DVD e in tantissime imperdibili versioni speciali DVD con gadget: DVD + cornice, DVD + fascia e DVD + cuori luminosi. Ma il divertimento non finisce qui, per non perdervi neanche un minuto delle emozionanti avventure dei Me Contro Te, dal 14 aprile sarà disponibile anche l’esclusivo cofanetto 3 film in versione standard DVD o, in esclusiva con Amazon, con un fantastico braccialetto in argento 925.

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me Contro Te Il Film – Persi nel Tempo è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia e diretto da Gianluca Leuzzi.

Presentato Fuori Concorso alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, La scuola cattolica, di Stefano Mordini, arriva giovedì 7 aprile in home video.

La scuola cattolica è tratto dall’omonimo libro di Edoardo Albinati, edito da Rizzoli e vincitore del Premio Strega nel 2016. Nel cast Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Emanuele Maria Di Stefano, Giulio Fochetti, Leonardo Ragazzini, Alessandro Cantalini, Andrea Lintozzi, Guido Quaglione, Federica Torchetti, Luca Vergoni, Francesco Cavallo, Fabrizio Gifuni, Fausto Russo Alesi, Valentina Cervi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca.

Tra i contenuti speciali il backstage e il trailer cinematografico.

Basato sulla vita di Richard Williams, padre delle celebri tenniste Venus e Serena Williams, con protagonista Will Smith, Una famiglia vincente – King Richard sarà disponibile a partire dal 7 aprile in DVD, Blu-Ray e Steelbook Blu-ray. Diretto da Reinaldo Marcus Green fanno parte del cast Saniyaa Sidney, Demi Singleton, Aunjanue Ellis, Tony Goldwyn, Jon Bernthal, Andy Bean, Kevin Dunn e Craig Tate.

Dal making of alla visita al set di Venus e Serena Williams, sono tanti gli imperdibili contenuti speciali presenti nelle versioni DVD e Blu-ray.

E a partire dal 7 aprile sarà inoltre disponibile l’esclusivo Matrix – 4 Film Déjà Vu Collection, tutto il mondo di Matrix, la saga che ha rivoluzionato il cinema di fantascienza e conquistato milioni di persone, racchiuso in un unico spettacolare cofanetto da collezione con i 4 film, disponibile in versione DVD o Blu-ray.