Hunter x Hunter può avere una connessione con Jujitsu Kaisen?

Hunter x Hunter è uno dei manga più famosi del mondo, una fama dovuta non solo alla qualità del prodotto e della sua storia, ma anche se non soprattutto al suo ritmo incostante dettato dal mangaka Togashi.

Infatti tutti gli appassionati delle vicende di Gon stanno ancora aspettando alcune novità perché ansiosi di vedere come questo progetto potrebbe mai concludersi. Ricordiamo infatti che l’ultimo capitolo del manga Shonen risale al 2018, quindi a quattro anni fa.

Tuttavia di recente gli appassionati della serie hanno individuato una curiosità che collega Hunter x Hunter a Jujutsu kaisen!

Gon e Killua non frequentano una scuola tradizionale come Yuji Itadori, Yuta Okkotsu e i due cacciatori hanno sicuramente affrontato la loro giusta dose di esami e sfide durante la loro carriera.

Durante i loro viaggi, i due giovani eroi di Hunter x Hunter sono entrati in contatto con Isaac Netero, un vecchio considerato uno dei più potenti utilizzatori di Nen al mondo.

Con Jujutsu Kaisen che ha il suo “vecchio residente” in Yoshinobu Gakuganji, i due franchise anime hanno una sorta di collegamento che gli appassionati hanno evidenziato.

Di seguito è possibile dare un’occhiata a questa curiosità come riporta l’account Twitter AllVibeAnime:

One of the biggest anime glow ups pic.twitter.com/txuh3kJgMW

— Anime Tweets (@AllVibeAnime) April 1, 2022