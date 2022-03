Hunter x Hunter: annunciata la nuova Funko Pop esclusiva di killua

Killua Zoldyck, uno dei personaggi più importanti e amati di Hunter x Hunter, sta per ottenere un’altra Funko Pop.

Questa volta è un’ambita e desiderata esclusiva AAA anime.

Il personaggio Pop rappresenta Killua che usa la sua abilità Godspeed, famosa per garantirgli velocità, corsa, riflessi e una carica elettrica che può essere utilizzata come arma, ma non è tutto!

Tutti gli appassionati di Hunter x Hunter, nonchè collezionisti di questi Pop, troveranno una rara variante che si illumina al buio dell’esclusivo Funko Pop di Killua Zoldyck.

La sua uscita è prevista per giugno di quest’anno.

Cliccando qui è possibile accedere direttamente su Amazon dove è possibile dare un’occhiata ad un’altra Funko Pop di Killua, disponibile e acquistabile digitalmente, della serie di Togashi.

Hunter x Hunter: il manga e l’anime

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, serializzato sul settimanale Weekly Shōnen Jump dal 1998 e poi raccolto dalla stessa casa editrice Shūeisha in volumi tankōbon, pubblicati a partire dal 4 giugno 1998.

L’edizione italiana è curata da Panini Comics e pubblicata nella collana Planet Manga a partire dal 20 maggio 2004, che ne ha pubblicato anche tre ristampe.

La storia narra le avventure di Gon Freecss, un giovane ragazzo che vuole diventare un hunter per seguire le orme del padre. Gli hunter sono figure di particolare prestigio all’interno della società e per diventarlo occorre superare un singolare e durissimo esame. Durante l’esame Gon incontrerà molti altri aspiranti hunter. Con alcuni di loro, in particolare con Leorio, Kurapika e Killua, stringerà un forte legame di amicizia che proseguirà anche dopo l’esame. Nel corso delle loro avventure Gon e gli altri hunter avranno modo di affinare sempre più le proprie capacità trovandosi ad affrontare nemici sempre più forti. Gon invece proseguirà la ricerca di suo padre Ging.

Il manga è tutt’ora in corso, dal 1998, seppur con periodicità irregolare a causa delle condizioni di salute di Togashi non sempre stabili che gli impediscono di essere costante.