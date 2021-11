Hunter x Hunter in Italiano su Prime Video – doppiatori e trailer

Hunter x Hunter arriva su Prime Video per la prima volta con il doppiaggio in Italiano il 30 Novembre 2021, come vi abbiamo già riportato.

Dynit, che ne cura la localizzazione, ha pubblicato il trailer della serie e diffuso i dettagli dell’edizione italiana, doppiatori in primis.

Ecco il trailer:

Mostri, animali rari, tesori e meraviglie. Terre selvagge, luoghi inesplorati. La parola “sconosciuto” reca in sé un enorme fascino, e vi sono persone incredibili al mondo, attratte da tale potere. Esse sono conosciute con il nome di “Hunter”! Gon vuole diventare uno di loro, come suo padre prima di lui, ma riuscirà in questa incredibile impresa?

CAST

Gon: Alessio Puccio

Kurapika: Roberta De Roberto

Leorio: Emiliano Reggente

Killua: Danny Francucci

Hisoka: Gabriele Vender

Netero: Paolo Buglioni

Edizione italiana realizzata da

CD Cinedubbing

Direzione del doppiaggio

Luca Giacomozzi

Adattamento dialoghi

Alessandro Pastorello, Marco Altini

Traduzione

Davide Campari, Claudia di Meo

Assistente al doppiaggio

Benedetta Bottai

Fonico di Doppiaggio

Antonino Politanò

Fonico di mix

Romano Pietrangeli

Dopo Bleach, quindi, un altro anime basato su un celebre shonen manga arriva sul servizio video di Amazon.

Ricordiamo che l’edizione sottotitolata di Hunter x Hunter è disponibile su VVVVID gratuitamente.

In Giappone Hunter x Hunter è in corso di pubblicazione irregolare sulle pagine di Weekly Shonen Jump dal 3 Marzo 1998; la serie è ferma dal Dicembre 2018 e Shueisha ha pubblicato il volume 36 il 4 Ottobre 2018.

In Italia il manga esce per Planet Manga.

La serie anime che arriverà su Prime Video è quella realizzata da Madhouse tra il 2011 e il 2014 per un totale di 148 episodi.