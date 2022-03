Hunter x Hunter torna su Amazon Prime Video con la terza stagione dell’anime tratto dall’omonima opera del maestro Yoshihiro Togashi.

Hunter x Hunter ha rivoluzionato lo stile e la tecnica dei Battle Shonen moderni, grazie ai suoi personaggi, alle vicende narrate e ai combattimenti spettacolari, unici e immortali che hanno reso l’opera senza tempo.

Hunter x Hunter è ormai da quattro anni che è in fase di stallo, e non esistono sviluppi di trama consistenti che permettono di avviare l’arco narrativo finale, volto a concludere le vicende di Gon e affini.

Il pubblico di certo non ringrazia l’autore una volta arrivati a questo punto, visto che la sua opera molto probabilmente rimarrà incompiuta.

Considerando il tempo trascorso è veramente difficile aspettarsi una vera conclusione, e proprio per questo il manga è allo stesso tempo amato/odiato dai lettori di tutto il mondo.

Nonostante tutto, come per qualsiasi vicenda, esiste anche una fetta che non si da per vinta e che spera apertamente di riuscire a leggere/vedere il proseguo di Hunter x Hunter, magari anche tramite l’anime, dato che è la versione più papabile per quanto riguarda il proseguo della narrazione.

In questo caso interviene in ausilio la famigerata piattaforma streaming, che tramite il suo account ufficiale Twitter in italiano, annuncia la terza stagione di Hunter x Hunter, che approderà il 30 Marzo 2022 su Amazon Prime Video appunto.

Per colmare queste lacune in Giappone sta per essere offerta una versione reale del famigerato esame da Hunter, tramite sfide e prove che richiamano il manga.