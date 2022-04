The Crow: Bill Skarsgard sarà il protagonista del reboot de Il Corvo

Il reboot del film The Crow (Il Corvo) ha ufficialmente trovato un regista e un attore protagonista: Bill Skarsgard.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, Bill Skarsgard (It, Deadpool 2) sarà il protagonista principale Eric Draven nel prossimo reboot di The Crow, che sarà diretto da Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore, Ghost in the Shell). da una sceneggiatura di Zach Baylin (Una famiglia vincente – King Richard). Edward R. Pressman e Malcolm Gray stanno producendo il film.

Il reboot de Il Corvo sarebbe in fase di pre-produzione in vista della data di inizio delle riprese di giugno, che si svolgeranno a Praga e Monaco. Si dice che il budget del film sia di circa 50 milioni di dollari.

The Crow è nato come una serie di fumetti creata dallo scrittore/artista James O’Barr nel 1989. Un adattamento cinematografico ormai famigerato diretto da Alex Proyas e interpretato dal compianto Brandon Lee, morto proprio per un’incidente durante le riprese, è uscito nei cinema nel 1994. Il corvo di Proyas è stato un successo a sorpresa al botteghino e da allora è diventato un cult. È stato seguito da tre sequel: The Crow: City of Angels (1996), The Crow: Salvation (2000) e The Crow: Wicked Prayer (2005). C’era anche la serie televisiva The Crow: Stairway to Heaven, andata in onda per una sola stagione dal 1998 al 1999.

In precedenza, un reboot di The Crow intitolato The Crow Reborn doveva essere prodotto da Davis Films, Highland Film Group ed Electric Shadow e distribuito da Sony Pictures. Il film doveva essere diretto da Corin Hardy (The Nun) e avrebbe visto Jason Momoa (Aquaman) nel ruolo principale di Eric Draven. L’uscita era prevista per l’11 ottobre 2019. Tuttavia, The Crow Reborn non è mai stato realizzato, con Momoa e Hardy che hanno abbandonato bruscamente il progetto nel 2018 e Sony che ha cancellato il film dal suo programma di uscita. I filmati di prova con Momoa nei panni di Eric Draven sono finalmente emersi online nel 2021.