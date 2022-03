In Giappone vengono spesso effettuati dei sondaggi a tema manga e anime, volti a valutare le storie più coinvolgenti che da sempre trascinano il pubblico del Sol Levante.

TV Asashi stavolta propone un sondaggio importante, riguardante i migliori 100 manga di tutti i tempi secondo i fan giapponesi.

La votazione ha avuto circa 150mila risposte, quindi non è una votazione su vasta scala, ma nonostante tutto alcuni risultati sono davvero interessanti e possono regalare un quadro completo sulla situazione attuale al riguardo delle preferenze del pubblico nel campo dei manga.

Di seguito ecco la classifica comprensiva dei 100 titoli in questione, affiancate dai voti ricevuti da ogni opera.

One Piece (33,600) Demon Slayer (29,100) Slam Dunk (26,700) Detective Conan (25,400) Dragon Ball (22,400) Attack on Titan (21,900) Naruto (19,800) Haikyu!! (18,700) Fullmetal Alchemist (18,500) Le Bizzarre Avventure di Jojo (17,100) Hunter X Hunter (16,200) Gintama (16,100) Kingdom (15,200) World Trigger (11,700) Doraemon (11,300) My Hero Academia (10,900) Yu degli Spettri (8,600) Black Jack (8,200) Jujutsu Kaisen (8,000) Natsume degli Spiriti (7,400) Il Grande Sogno di Maya (7,100) Ken il Guerriero (7,000) Bleach (6,950) Touch (6,900) Phoenix (6,700) Banana Fish (5,800) The Rose of Versailles (5,600) Inuyasha (5,300) Rocky Joe (5,100) Dai – La Grande Avventura (4,950) Kenshin – Samurai Vagabondo (4,900) Maison Ikkoku (4,600) Zatch Bell! (4,400) Il Clan dei Poe (4,100) KochiKame (4,080) Golgo 13 (4,060) Sazae-san (4,040) Tommy la Stella dei Giants (4,020) Astro Boy (4,000) Golden Kamuy (3,950) Tokyo Ghoul (3,900) Dokaben (3,850) The Quintessential Quintuplets (3,800) Jenny la Tennista (3,600) Dobutsu no Oisha-san (3,450) The Promised Neverland (3,400) Hajime no Ippo (3,100) Ushio e Tora (3,000) Master Keaton (2,900) Kaguya-Sama: Love is War (2,850) Assassination Classroom (2,800) Kuroko’s Basketball (2,750) Black Butler (2,700) Il Principe del Tennis (2,650) Haikara-san: Here Comes Miss Modern (2,600) Candy Candy (2,300) City Hunter (2,290) Chainsaw Man (2,260) Nodame Cantabile (2,230) Parasyte (2,200) Lamù (2,000) Card Captor Sakura (1,900) Kinniku Man (1,850) Bungo Stray Dogs (1,800) Fairy Tail (1,790) Batticuore Notturno – Ransie la Strega (1,760) Reborn! (1,730) Hoshin Engi (1,700) Cyborg 009 (1,550) Boys Over Flowers (1,500) Tetsujin 28-Go (1,300) H2 (1,250) Galaxy Express 999 (1,200) Devilman (1,160) Magi: The Labyrinth of Magic (1,130) Oishinbo (1,100) Abu-san (1,050) Space Battleship Yamato (1,000) Basara (990) Captain (980) Barbaric Legend (960) Hikaru no Go (950) Major (930) Fire Force (920) Toilet-Bound Hanako-kun (900) Karakuri Circus (890) Fruits Basket (860) Kaze no Daichi (830) Yukan Club (800) Aria (780) Berserk (760) Macaroni Spinach (740) Princess Knight (720) Rent-A-Girlfriend (700) D.Gray-Man (690) Sket Dance (660) Capitan Tsubasa (630) Non sono un Angelo (600) Un Marzo da Leoni (580) Dr. Stone (560)

Al primo posto vediamo One Piece del maestro Eiichiro Oda, seguito come sempre da Demon Slayer. Al terzo posto vediamo Slam Dunk, uno dei spokon più apprezzati dagli appassionati. Alle posizioni più basse, troviamo Black Jack del dio dei manga Osamu Tezuka, Devilman di Go Nagai e Berserk verso fine classifica.