Studio Ghibli: il parco a tema sorprende i fan con una prima apertura

Lo Studio Ghibli aprirà il proprio parco divertimenti verso la fine dell’anno, dando vita per la prima volta alcune delle più grandi location dei suoi film pluripremiati.

Il parco ha già aperto una delle sue prime attrazioni al pubblico mesi prima dell’apertura ufficiale del parco divertimenti.

La prima apertura riprende uno dei primi film dello studio che ha aiutato Ghibli a coltivare una fan base e iniziare il suo viaggio per diventare la leggendaria casa di animazione che conosciamo oggi.

Pubblicato per la prima volta nel 1986, Laputa – Castello nel Cielo (Castle In The Sky) segue la storia di un ragazzo e una ragazza che tentano di schivare le grinfie di vari quadri criminali mentre si aggrappano a un potente cristallo e cercano un castello galleggiante.

Sebbene il film non sia stato in grado di vincere premi Oscar come La città incantata, ha avuto una grande influenza nel mondo degli anime e molti fan attribuiscono il suo stile alla formazione dell’estetica nota come “steampunk”.

Lo Studio Ghibli ha condiviso una prima occhiata sull’ “Elevator Tower“, che ricrea uno dei luoghi di Laputa – Castello nel Cielo e sarà un ingresso al parco stesso:

Qui di seguito è possibile vedere nel dettaglio la struttura:

Studio Ghibli: “Laputa -Castello nel Cielo”

Si tratta di un film d’animazione del 1986 scritto e diretto da Hayao Miyazaki. Il titolo del film è un esplicito riferimento all’isola immaginaria Laputa, descritta nel romanzo I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift.

È anche il primo film realizzato dopo la fondazione dello studio Ghibli, avvenuta nel 1985.

La prima edizione italiana del film venne distribuita in DVD da Buena Vista Home Entertainment, con il titolo Laputa – Castello nel cielo, nell’aprile 2004. Poco dopo un anno il DVD sparisce misteriosamente dal mercato.

Nel 2012 la Lucky Red, nel seguire il suo progetto di distribuzione di tutti i titoli dello Studio Ghibli in Italia, acquista i diritti del film e ne realizza un nuovo doppiaggio. Questa versione è stata proiettata al cinema il 25 aprile 2012 col titolo Il castello nel cielo.