Spider-Man: No Way Home – Il nuovo triplo poster con i tre Spider-Men

In occasione dell’uscita in home video di Spider-Man: No Way Home è stato rilasciato uno speciale triplo poster, realizzato dall’artista australiano Bosslogic, con protagonisti i tre Spider-Men raffigurati durante la battaglia sulla Statua della Libertà che rappresenta il climax del film.

Il triplo poster è composto da tre poster singoli, rilasciati singolarmente in rete uno alla volta fino a quando non si è svelata l’immagine completa.

Il primo poster rilasciato è stato quello che raffigura lo Spider-Man interpretato da Tobey Maguire, protagonista della trilogia di Sam Raimi realizzata tra il 2002 e il 2007. Nell’immagine si notano in primo piano anche i tentacoli del Dr. Octopus e le mani dell’Uomo Sabbia, nemici che ha affrontato rispettivamente in Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007).

Il secondo poster rilasciato è quello dedicato all’ultimo e attuale Spider-Man, quello interpretato da Tom Holland nei film ambientati nel Marvel Cinematic Universe, a partire da Captain America: Civil War (2016). Nell’immagine, che è la parte centrale del trittico, si nota sullo sfondo la sagoma di Lizard mentre volano le bombe zucca di Green Goblin.

Infine, l’ultimo poster è quello dedicato allo Spider-Man di Andrew Garfield, protagonista dei due The Amazing Spider-Man di Marc Webb, che numerose voci vorrebbero in procinto di reindossare la calzamaglia in nuovi progetti targati Sony. In questo poster sono predominanti i fulmini di Electro, l’antagonista di The Amazing Spider-Man 2 (2014).

I tre poster affiancati formano quindi un’unica immagine. Appare evidente come ormai Sony non ci provi nemmeno più nascondere la presenza dei precedenti Spider-Man e anzi, la utilizzi ormai come veicolo promozionale. Se il ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire nei panni di Spider-Man avrà un seguito è tutto da vedere, ma soprattutto nel caso del primo (per motivi anagrafici) si è scatenata una campagna social che lo rivorrebbe nuovamente nel ruolo nel cosiddetto “Sonyverse“.