Studio Ghibli: il co-fondatore riceve un premio importante

Lo Studio Ghibli ha offerto per anni ai fan tra i migliori film anime del calibro de La città incantata, La principessa Mononoke e Il castello errante di Howl.

Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki hanno avviato lo studio. Quest’ultimo ha ricevuto un prestigioso premio a vita per il lavoro nell’industria dell’animazione mentre continua a mettere insieme grandi progetti per Ghibli.

Quest’anno vedrà l’arrivo di un nuovo film e l’apertura del parco divertimenti Ghibli.

Dalla sua creazione si ricordano alcuni dei più grandi nomi quando si tratta di film anime.

La città incantata ha detenuto saldamente il primo posto come il film anime più grande di tutti i tempi.

Il premio che Suzuki ha ricevuto è il “Winsor McCay Award“. Questo si assegna “in riconoscimento della carriera/ dei risultati ottenuti nella vita di un individuo nell’animazione“.

Suzuki ha contribuito a realizzare film come Laputa – Castello nel cielo, Il mio vicino Totoro e Una tomba per le lucciole.

Svolge ancora un ruolo attivo in diversi progetti su cui Ghibli è attualmente concentrato, come il suddetto parco a tema.

Toshio Suzuki ha detto questo dopo aver ricevuto il prestigioso premio dagli Annie Awards, sottolineando che i suoi due colleghi co-fondatori dello Studio Ghibli avevano ricevuto l’illustre onorificenza all’inizio della loro carriera:

“Sono molto felice di ricevere questo prestigioso premio, poiché è stato assegnato anche a Hayao Miyazaki e Isao Takahata“.

Non abbiamo ancora ricevuto alcun filmato per il prossimo film anime di Ghibli.

Si sa ad oggi che utilizzerà uno stile più bidimensionale rispetto al film precedente Earwig and The Witch. Poiché questa voce in arrivo è l’ultima nella carriera di Miyazaki, sarà interessante vedere se Ghibli deciderà di andare avanti con l’animazione in computer grafica rispetto al suo stile classico.