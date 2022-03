Accordo tra Astromica e RW Edizioni

Astromica, prima piattaforma di webcomics italiani, entra a far parte del gruppo editoriale RW Edizioni. L’obiettivo di questa partnership è portare, da qui ai prossimi anni, il meglio del

panorama fumettistico autoriale italiano, esordiente e non, in tutte le librerie, fumetterie e più importanti fiere del settore presenti sul territorio nazionale, in edizione cartonata al prezzo di

10.95 €.

Astromica è una casa editrice di nuova generazione che, grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia, propone una concezione originale di fumetto. Sono infatti più di 70 le serie inedite che vengono pubblicate sui portali tematici di Astromica, in maniera completamente gratuita. Ogni giorno viene pubblicato un nuovo capitolo di una serie. In questa maniera si può decidere se seguire soltanto i fumetti di proprio gusto oppure se provare un po’ anche tutte le varie proposte.

RW Edizioni è un editore di manga, comics, bande dessinée, fumetti, historietas… insomma il meglio della produzione internazionale a fumetti. Sotto il suo cappello trovano già spazio le linee editoriali GOEN, dedicata a manga e manhwa, Real World, che presenta fumetti inglesi e americani, Lineachiara, dove trovano spazio le produzioni d’oltralpe, e Dana, etichetta sotto cui vengono pubblicati romanzi non a fumetti.

La linea editoriale Astromica, presentata dal direttore editoriale di RW Edizioni, Massimiliano Ciotola, e dal fondatore di Astromica, Simone Balzano, rientra nel target young adult indipendente, con un occhio al mercato europeo.

Qui è possibile vedere la live riassuntiva di tutte le novità:

I primi cinque titoli, in arrivo fra maggio e giugno, sono:

Animalati , di Mattia Doghini

, di Mattia Doghini J&A , di Giancarlo Marzano e Roberta Colasanti

, di Giancarlo Marzano e Roberta Colasanti Le Divine Commediche Avventure di Dante e Virgilio , di Gaia De Bernardini

, di Gaia De Bernardini Nel buio , di Emiliano Barletta e Lucio Stefanello

, di Emiliano Barletta e Lucio Stefanello Red Flame & Yellow Star, di Stefano Militano, Pietro Saccà e Rita Montorsi

Ecco tutti i link attraverso i quali seguire le proposte Astromica:

IG: https://www.instagram.com/astromica_/

TG: https://t.me/quellidiastromica

FB: https://www.facebook.com/AstromicaComics

SITO: https://www.astromica.com/

YT: https://youtube.com/channel/UCXlB9-fvcoAItnF3XeH_b1Q