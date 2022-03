My Hero Academia: Aizawa verso la riunione con un vecchio nemico

I fan di My Hero Academia sanno non si deve mai scherzare con Shoto Aizawa.

Eraserhead è uno dei professionisti più tenaci del gioco. È difficile immaginare un momento in cui Aizawa non fosse al top, ma ogni eroe doveva iniziare da qualche parte.

E ora, My Hero Academia è pronta a riunire Eraserhead con un volto che potrebbe non essere ansioso di rivedere.

My Hero Academia ha coinvolto Eraserhead in questa grande riunione con un nuovo capitolo.

È stato lì che i fan hanno guardato Aizawa mentre aiutava il suo vigilante preferito a scappare da un enorme cattivo incappucciato di fuoco. La coppia non ha altra scelta che scappare dato il potere selvaggio del cattivo, ma potrebbero usare un passaggio.

Potrebbero non ottenere un passaggio entro la fine del nuovo capitolo di My Hero Academia: Vigilante, ma l’aggiornamento conferma che uno è in arrivo.

Present Mic, che è anche conosciuto come il migliore amico di Aizawa, riesce a convincere Sensoji a dargli un passaggio.

Quest’ultimo sembra dare il passaggio a malincuore, ma Mister Blaster non può ignorare la richiesta di aiuto e si dirige a combattere con la sua Buster Union.

Ora, se il nome Sensoji suona familiare, è una buona cosa. Dopotutto, My Hero Academia ha permesso ai fan di incontrare l’eroe qualche tempo fa mentre era in classe con Aizawa alla Scuola superiore U.A.

Durante la loro adolescenza, Sensoji e Aizawa raramente si sono visti negli occhi e hanno persino litigato durante gli esercizi di allenamento.

Come si può immaginare, questo ha impedito alla coppia di essere vicini, ma sembra che anche Sensoji possa sorvolare in situazioni come questa.

Se Aizawa e il suo vigilante non possono ottenere un passaggio, saranno spacciati e nemmeno Mister Blaster può lasciare che ciò accada.