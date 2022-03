Spy classroom ottiene il suo adattamento anime

Spy Classroom potrebbe ottenere un adattamento anime. E oggi è giunta la conferma che l’adattamento è già in corso.

L’aggiornamento è arrivato direttamente dal manga stesso. Spy Classroom ha confermato di avere un anime in lavorazione con uno studio non ancora citato. Quindi, per ora, i fan dovranno fare affidamento sulla promozione dell’annuncio dello show per capire cosa accadrà dopo.

Per chi non ha familiarità con Spy Classroom, la serie è iniziata a gennaio 2020 per mano di Takemachi e Tomari.

I creatori hanno lavorato instancabilmente alla loro light novel per anni prima che un adattamento manga fosse ordinato da Monthly Comic Alive.

E ora, questo speciale teaser conferma che c’è molto altro in arrivo da Spy Classroom per il futuro.

Molti si sentono già abbastanza bene riguardo a questa nuova serie e, con Feel che ne supervisiona la produzione, i fan hanno buone ragioni per sentirsi ottimisti riguardo a questo spettacolo in arrivo.

Spy classroom: il manga

conosciuta anche come Spy Room, è una serie di light novel giapponese scritta da Takemachi e illustrata da Tomari.

A marzo 2022 sono stati pubblicati sette volumi della serie principale e due volumi di racconti.

Un adattamento manga con illustrazioni di Kaname Seu ha iniziato la serializzazione sulla rivista Monthly Comic Alive di Media Factory nel maggio 2020. Ad agosto 2021, i suoi capitoli sono stati raccolti in due volumi tankōbon.

È stato annunciato un adattamento della serie televisiva anime di Feel.

Di seguito ecco la sinossi ufficiale: