Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 17 marzo: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 17 marzo, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Le uscite Marvel del 17 marzo 2022

Thor 20

Thor 273

Autori: Donny Cates, Nic Klein

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 24

Contiene:

Thor (2020) #20

3,00 €

Mjolnir è fuori controllo!

La scia di morte e distruzione che sta lasciando per i Dieci Regni sembra inarrestabile.

Thor deve agire in fretta se vuole salvare Asgard…

…e impedire che la mortale profezia del Dio dei Martelli si avveri!

Venom 2

Venom 60

Autori: Bryan Hitch, Ram V

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 24

Contiene: Venom (2021) #2

3,00 €

Nuovo formato per la testata dedicata a… Dylan Brock?!

Dov’è finito Eddie? Se ve lo dicessimo, sarebbe un bello spoiler!

Intanto, Venom Jr. è scappato di casa e cerca aiuto dai suoi nemici.

E non parliamo soltanto del senatore Krane!

Iron Man 16

Iron Man 105

Autori: Christopher Cantwell, Ibraim Roberson

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 24

Contiene: Iron Man (2020) #15

3,00 €

Il ritorno del Dio di Ferro sulla Terra!

Iron Man, detentore del potere cosmico, è intenzionato a rendere il suo mondo un posto migliore.

Finalmente Tony Stark ha la possibilità di dare forma alle sue migliori idee e intenzioni.

Sta ai suoi alleati mortali decidere: è un’opportunità o una grave minaccia?

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 39

Autori: Dave Cockrum

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene:

Nightcrawler (1985) #1/4

4,90 €

Un’avventura piratesca tra il fantasy e il supereroistico per Nightcrawler!

Uno degli X-Men più amati nella sua prima miniserie…

…firmata dal cocreatore dei “nuovi” X-Men: Dave Cockrum!

Un’imperdibile saga completa che presenta versioni inedite e “fiabesche” degli Uomini-X.

Hulk 2

Autori: Ryan Ottley, Donny Cates

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 24

Contiene:

Hulk (2021) #2

3,00 €

Dopo aver intrappolato Hulk in una prigione mentale, Bruce Banner ha finalmente il totale controllo delle sue azioni!

Ma è così preso dai suoi piani, che non ha calcolato eventuali variabili!

E ce n’è una che non avrebbe mai potuto immaginare!

La follia continua, mentre il Golia Verde si inoltra nei recessi dello spazio!

Fantastici Quattro 40

Fantastici Quattro 425

Autori: Dan Slott, Francesco Manna

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 24

Contiene:

Fantastic Four (2018) #39

3,00 €

Reckoning War è alle porte!

Il giorno della resa dei conti sta arrivando, sia per i Fantastici Quattro che per l’Universo Marvel!

Ma prima, Mr. Fantastic e la Donna Invisibile dovranno superare una crisi familiare!

Ospiti d’onore: l’Osservatore, Nick Fury, la TVA e She-Hulk!

Capitan America Brubaker Collection Anniversary 8

L’Uomo che Comprò l’America

Autori: Ed Brubaker, Roberto De La Torre, Luke Ross, Steve Epting

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 144

Contiene:

Captain America (2004) #37/42

14,00 €

Bucky Barnes lascia i panni di Winter Soldier per indossare quelli di Capitan America!

È lui a prendere il posto di Steve Rogers e a doversi lanciare nella mischia per fermare i pericolosi piani del Teschio Rosso!

E per il nuovo Cap è già arrivato il momento decisivo!

Sei nuovi episodi tratti dal famosissimo ciclo della morte di Capitan America, scritti dal

geniale Ed Brubaker e disegnati da Steve Epting, Roberto De La Torre e Luke Ross.

Capitan America Brubaker Collection Anniversary 7

Il Peso dei Sogni

Autori: Ed Brubaker, Butch Guice, Steve Epting

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 152

Contiene: Captain America (2004) #31/36

15,00 €

La situazione si sta facendo tragica per gli eroi che cercano di opporsi al piano del Teschio Rosso.

Con Capitan America morto, chi potrà fermare il criminale nazista?

Come se non bastasse, il Soldato d’Inverno è stato catturato e ora è finito nelle grinfie del Dottor Faustus, che sta cercando di soggiogarlo!

Settimo volume dedicato al ciclo di Ed Brubaker, lo scrittore che ha inventato Winter Soldier e ha ridefinito la storia di Cap!

Capitan America/Iron Man 1

Capitan America 144

Autori: Derek Landy, Ángel Unzueta

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 24

Contiene: Captain America/Iron Man (2021) #1

3,00 €

I due Avengers più amati insieme!

Capitan America e Iron Man uniscono le forze quando un’agente del Governo si rivela essere legata all’Hydra e si dà alla macchia.

Ma le cose sono molto più complicate di come appaiono…

L’inizio di una nuova, incredibile avventura!

Avengers 41

Avengers 145

Autori: Juan Frigeri, Aaron Kuder, Jason Aaron

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 56

Contiene: Avengers (2018) #51, Avengers Forever (2021) #1

6,00 €

Inizia qui Avengers Forever, la nuova serie scritta da Jason Aaron!

Ecco a voi Tony Stark, l’invincibile… Ant-Man!

La minaccia arriva dal Multiverso, e gli Avengers devono cercare nuovi membri nelle varie realtà!

Da questo numero, due storie al mese degli Eroi più potenti della Terra!

Darkhold

Marvel Collection

Autori: Ryan North, Cian Tormey, Steve Orlando, Mark Russell, AA.VV.

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 184

Contiene:

Darkhold Alpha (2021) #1, Darkhold: Iron Man (2020) #1, Darkhold: Blade (2020) #1, Darkhold: Wasp (2021) #1, Darkhold: Black Bolt (2021) #1, Darkhold: Spider-Man (2021) #1, Darkhold: Omega (2021) #1

22,00 €

Per centinaia di anni, gli studiosi, i maghi e gli eroi hanno cercato il Darkhold, il misterioso libro dei dannati scritto dal dio Chthon!

Ora uno dei più grandi stregoni del Multiverso l’ha trovato… e il pericolo di Chthon è più reale che mai!

Per salvare il mondo, Scarlet dovrà radunare i più valorosi eroi del mondo e scatenare l’oscurità che hanno dentro… creando il caos!

Una delle saghe più appassionanti degli ultimi tempi, con alcune delle star dell’Universo Marvel!

Iron Man 2020: L’Uomo dell’Anno

Marvel Collection

Autori: Celeste Woods, Dan Slott, Christos Gage, Pete Woods

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 136

Contiene: Iron Man 2020 (2020) #1/6

17,00 €

Va tutto bene, la rivolta delle macchine è stata sventata.

L’ordine regna sovrano sotto il controllo di Arno Stark, l’Iron Man del 2020.

In caso di problemi, è in arrivo una patch… per correggere l’umanità intera!

Chi può fermare il folle piano di Arno? E dov’è finito Tony Stark?

Inferno 4

Marvel Miniserie 256

Autori: David Curiel, Jonathan Hickman, Valerio Schiti, Stefano Caselli

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 56

Contiene: Inferno (2021) #4

6,00 €

L’utopia mutante di Magneto, Moira-X e Xavier sta crollando come un castello di carte!

Nuovi, importanti e inaspettati giocatori entrano in campo cambiando le sorti dell’incontro!

E a Krakoa nulla sarà più come prima!

Il gran finale della X-gestione di Jonathan Hickman!

Miles Morales: Spider-Man 19

Autori: Chris Allen, Saladin Ahmed

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 48

Contiene:

Miles Morales: Spider-Man (2019) #31/32

5,00 €

Una storia completa! Il primo appuntamento di Spider-Man e Storno!

Ovviamente qualcuno tiene gli innamorati sotto tiro, ed è Taskmaster!

Dite che l’Arrampicamuri di Brooklyn è all’altezza della sfida?

Inoltre, il ritorno di una vecchia amica: Ironheart!

I Difensori 7

Marvel Masterworks

Autori: Sal Buscema, David Kraft, Herb Trimpe

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 352

Contiene: Defenders (1972) #58/75

28,00 €

Qualcuno ha rubato l’Occhio di Agamotto, e solo l’intervento del Dr. Strange e dei Difensori può impedire la catastrofe!

Dopodiché arriverà per il non-gruppo per eccellenza il motivo di rinnovare la propria formazione: chi saranno i nuovi membri dei Difensori?

E ancora: una battaglia su Asgard e, come se le cose non fossero ancora sufficientemente folli, l’arrivo dell’Insanicida!

Defenders è considerata una delle serie Marvel più originali degli anni 70: se volete (ri)scoprire il perché, questo è il volume che fa per voi!

Le uscite Panini del 17 marzo 2022

Rat-Man Gigante 97

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 64

3,00 €

L’incontro/scontro tra padri e figli prosegue furibondo… e complicato. C’è Valker. Che è padre di Valker e di suo fratello, Valker, che però è un fratellastro. E Valker ha un figlio, Valker, ovviamente, che però non si sa bene se sia suo figlio, perchè forse glielo hanno fatto credere, che sia suo figlio. Di Valker, cioè. E potremmo andare avanti. Fino alla fine di Valker!

Proctor Valley Road

Autori: Alex Child, Naomi Franquiz, Grant Morrison

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 136

Contiene: Proctor Valley Road (2021) #1/5

17,00 €

Un tour del brivido porta una serie di studenti nel tratto di strada d’America più infestato dai demoni. Quando il giro turistico si rivela mortale ancora una volta, quattro amiche dovranno salvare i ragazzi scomparsi… prima che la città li faccia a pezzi! Il nuovo fumetto dello scrittore più visionario del comicdom, Grant Morrison (The Invisibles)!

Asterix e il Grifone

Autori: Jean-Yves Ferri, Didier Conrad

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 48

Contiene: Astérix et le Griffon

12,90 €

Il nuovo, attesissimo volume inedito di Asterix sta arrivando! Accompagnati da Panoramix, il più celebre druido di tutta la Gallia, Asterix e Obelix si preparano a partire per un lungo viaggio alla ricerca di una creatura misteriosa e terrificante. Ma cosa sarà? La risposta in arrivo il 28 ottobre in libreria, a firma della premiata coppia composta da Jean-Yves Ferri e Didier Conrad, già autori di Asterix e i Pitti, Asterix e il papiro di Cesare, Asterix e la corsa d’Italia e Asterix e la figlia di Vercingetorige.

Star Wars 13

Star Wars 81

Autori: Raffaele Ienco, Charles Soule, Ramón Rosanas, Greg Pak

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 48

Contiene: Star Wars (2020) #14, Darth Vader (2020) #13

5,00 €

I ribelli hanno scoperto dove si trova la lastra di carbonite che contiene Han Solo, e toccherà a un generale, un Jedi e un Wookiee imbarcarsi in una disperata missione di salvataggio! Nel frattempo, Darth Vader dovrà vedersela con il droide assassino IG-88! Le prime storie dell’evento editoriale La guerra dei cacciatori di taglie.

Crossed Deluxe 2

Autori: Garth Ennis, Raulo Caceres, Christian Zanier

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 272

Contiene: Crossed: Badlands (2012) #25/28, #50/56

28,00 €

Secondo e ultimo volume per la raccolta completa delle storie di Crossed firmate dal creatore della saga, Garth Ennis! Cinque anni dopo il C-Day, quattro soldati britannici intraprendono una missione disperata nel tentativo di cambiare le sorti della guerra contro gli scrociati. Quindi, un flashback ci farà rivivere i primi, tragici giorni dell’epidemia scrociata, quando ancora non si sapeva che il peggio doveva ancora venire. Sangue, orrore, perversione e violenza a profusione: solo per lettori dallo stomaco forte!

Asterix e l’Indovino

Asterix Collection 22

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 48

Contiene: Le Devin

6,90 €

I nostri Galli sono forti, sì, ma quanto sono creduloni! Un indovino senza scrupoli approfitta dell’ingenuità degli abitanti del villaggio per conto dei Romani: dovrà usare il suo potere di persuasione per convincere i Galli a lasciare il villaggio. Riusciranno Asterix e Obelix a non cadere nell’insidiosa trappola del ciarlatano? Questo volume e i suoi personaggi hanno ispirato un celebre lungometraggio d’animazione!

La Nascita di Ultraman

Autori: Mat Groom, Kyle Higgins, Francesco Manna

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 144

Contiene: The Rise of Ultraman (2021) #1/5

17,00 €

Ultraman, la famosissima icona pop giapponese, protagonista di una miniserie prodotta dalla Marvel!

I Kaiju, mostri terrificanti e spietati, camminano sulla Terra, e per fermarli è stata creata la United Science Patrol!

La vita di Shin Hayata, che sogna di entrare a far parte dell’agenzia segreta, cambia radicalmente quando si trova davanti uno strano bozzolo di energia…

Il punto di partenza ideale per chi volesse conoscere questo leggendario eroe giapponese!

Le uscite Disney dal 17 al 23 marzo 2022

Topo-Noir di Tito Faraci – Cofanetto Pieno

Disney Special Events 22

Autori: Tito Faraci, Giorgio Cavazzano, Giada Perissinotto

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 0

Contiene: Topo-Noir volumi 1, 2 e 3

24,90 €

Cofanetto Completo Paolo Mottura – Disney d’Autore

Autori: Paolo Mottura, AA.VV.

Data di uscita: 17 mar 2022

Pagine: 0

34,80 €

Dopo Silvia Ziche, la collana Disney d’Autore dedica due volumi all’eclettico Paolo Mottura. Arricchito da illustrazioni e bozzetti inediti, il primo presenta una selezione di storie, con interventi critici e commenti dell’Autore, realizzate negli ultimi decenni del Novecento. Fra queste, Zio Paperone e la filosofale contraria e Techno gorilloidi mutanti del pianeta Zontar. Il secondo, invece, si concentrerà su the best of Mottura dal 2000 ad oggi.

Mickey Mouse Mistery Magazine 5

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 18 mar 2022

Pagine: 136

9,90 €

La quinta uscita della raccolta delle avventure noir di Topolino detective ambientate ad Anderville, originariamente pubblicate a partire dal 1999, contiene le storie Victoria (da MM #8, settembre 2000), scritta da Augusto Macchetto e disegnata da Stefano Turconi, e Run Run Run (da MM #9, novembre 2000), con trama di Riccardo Secchi e disegni di Paolo Mottura.

Topolino Junior 9

In regalo Gioco di carte Memory

Data di uscita: 20 mar 2022

Pagine: 32

Contiene: Gioco di carte Memory

5,90 €

Topolino, Paperino, Pippo e i personaggi Disney più amati aspettano i piccoli lettori in erba e le loro famiglie con tante storie tra natura, arte, animali e curiosità! Il nuovo numero di Topolino Junior è dedicato alla musica e agli strumenti musicali, ai concerti o alle canzoni cantate in compagnia, con brevi racconti, giochi e attività creative per stimolare la fantasia e le capacità cognitive dei più piccoli. Divertimento assicurato per tutta la famiglia!

Le Più Grandi Avventure 17

In Fattoria

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 20 mar 2022

Pagine: 192

5,00 €

Questo mese Le più grandi avventure lascia la città per spostarsi in fattoria. E se la campagna ha la fama di essere un luogo di relax e natura, preparatevi alla sorpresa: tra Nonna Papera, Ciccio e il resto della “banda” le avventure sono assicurate! I lettori potranno rileggere Nonna Papera e la fattoria della savana, di Stefano Ambrosio e Stefano Intini, e l’originale Pico & Paperina e l’incontro di classe, firmata da Carlo Panaro e Lara Molinari. Il divertimento è quindi assicurato!

Disney Big 168

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 20 mar 2022

Pagine: 416

6,00 €

Tante, tantissime storie di pregio per offrire oltre quattrocento pagine del più divertente fumetto Disney. Apre il volume la bella Paperino e la perla della Luna, che vedrà Paperino alla ricerca di una leggendaria e preziosissima perla nella lontana Melanesia. Scritta da Carlo Panaro e disegnata da Carlo Limido, porterà i lettori in viaggio, vignetta dopo vignetta. Torna nel volume anche Paperino Paperotto, con la Biblioteca dei fantasmi, una buffa indagine che vede protagonista il giovane e scatenato “paperotto”.

Topolino 3461

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 23 mar 2022

Pagine: 160

3,00 €