Le uscite della settimana sono molteplici, ed anche Sergio Bonelli arricchisce il suo catalogo, che questa volta copre le uscite di Maggio 2022, rilasciate nel Preview numero 77 dove ha presentato opere interessanti. Partiamo subito e intanto vi ricordiamo che potete visitare il sito e lo shop ufficiale per eventuali acquisti online!

Chanbara – Il mondo sospeso

di Gabriella Contu e Isabella Mazzanti

128 pagine – 22 x 30 cm

B/N, cartonato

€ 20,00

Ritorna in questa avventura inedita di Chanbara, l’epopea di Recchioni e Accardi che racconta le gesta di un gruppo di samurai senza padrone nel Giappone del XVII secolo, il personaggio di Jun, la nobile diventata assassina per vendicare il proprio onore e la morte del padre, protagonista del volume I fiori del massacro. Jun è costretta questa volta a fronteggiare una minaccia apparentemente soprannaturale. Basterà la sua spada per affrontare le insidie del mondo sospeso?

Giorgio Cavazzano – Un veneziano alla corte del fumetto

a cura di Francesco Verni

304 pagine – 18 x 25 cm

colore, cartonato

€ 32,00

Giorgio Cavazzano è uno degli autori di fumetti italiani più noti al mondo. Principale interprete dell’universo di Paperi e Topi, ha mosso i primi passi nel cosmo dei comics a soli 12 anni. La sua matita ha ispirato generazioni di autori disneyani, e non solo. Questo libro-intervista, frutto di un lavoro durato anni da parte del giornalista, e amico personale, Francesco Verni, ne ripercorre l’intera carriera, riportando fatti e retroscena del suo lavoro e della sua vita privata, in un racconto pervaso di ironia, com’è nello stile di Cavazzano, arricchito da centinaia di illustrazioni che testimoniano la maestria del suo tratto.

Mercurio Loi – A passeggio per Roma

di Alessandro Bilotta, Andrea Borgioli e Sergio Ponchione

208 pagine – 22 x 31 cm

colore, cartonato

€ 28,00

Mercurio Loi, il professore perdigiorno che attraversa le strade della Roma papalina del 1825, torna con il quarto titolo dedicato alle sue indagini trasognate e pur ricche di acume. Un volume che raccoglie le storie L’infelice e A passeggio per Roma, arricchito come sempre da gustosi extra inediti, lettere e diari, attraverso cui i personaggi si raccontano, svelando retroscena inaspettati.

Dragonero – Le origini (nuova edizione)

di Luca Enoch, Stefano Vietti e Giuseppe Matteoni

320 pagine – 19 x 26 cm

colore, cartonato

€ 32,00

L’universo fantasy di Dragonero è iniziato nel giugno 2007 con l’uscita in edicola di una graphic novel che si intitolava appunto Dragonero. L’interesse riscosso dalla pubblicazione convinse l’editore Sergio Bonelli a chiedere ai due autori, Luca Enoch e Stefano Vietti, di creare una serie mensile, la prima dedicata al fantasy in Casa editrice, che desse seguito a quel romanzo a fumetti. L’edizione da libreria, più volte ristampata, torna ora disponibile in un’edizione nuova di zecca, per soddisfare le molte richieste dei lettori, vecchi e nuovi.