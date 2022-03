Bao Publishing: tutti i fumetti in uscita ad Aprile 2022

Bao Publishing nel mese di Aprile offre delle storie davvero interessanti, capaci di catturare il pubblico in maniera non indifferente.

Le uscite Bao Publishing di Aprile 2022!

ELLIOTT SMITH – GOING NOWHERE

di Holdenaccio

192 pagine – 17 x 23 cm colore, cartonato

€ 21,00

Quello di Elliott Smith, cantautore americano attivo negli anni Novanta, è un nome di culto tra gli appassionati di musica, ma di cui non tutti conoscono la storia. Prematuramente scomparso, ha lasciato un segno importante nella storia dell’indie rock. Tratteggiata con grande delicatezza, la sua figura viene ritratta da Holdenaccio in un flusso temporale che ne ripercorre i momenti più emotivi e importanti, come solo un grande appassionato saprebbe fare. Al suo secondo libro per BAO, Antonio Rossetti, in arte Holdenaccio, dà prova di grande maturità con un ritratto che è una dichiarazione d’amore verso un musicista colpevolmente dimenticato.

FUTAGASHIRA 4

di Natsume Ono

208 pagine – 13 x 18 cm B/N, brossurato

€ 7,90

Mese dopo mese, la coppia di ladri che lascia la propria banda per restare coerente con i propri principi ha conquistato sempre più lettori e ottenuto un riscontro di critica sempre maggiore. A metà tra viaggio on the road e racconto storico sul Giappone medioevale, questo titolo è già diventato uno dei più amati della linea Aiken.

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 5

di Yaro Abe

304 pagine – 15 x 21 cm B/N, brossurato

€ 17,00

Le storie de La Taverna di mezzanotte hanno ormai conquistato davvero tutti! Impossibile non sedersi a tavola accanto ai protagonisti dei racconti di Yaro Abe, tra piatti realizzati all’istante dallo chef della strana taverna che apre solo da mezzanotte all’alba. Tra ricordi che riemergono, vecchie e nuove conoscenze, amori nati tra una pietanza e l’altra, il quinto volume della serie targata Aiken vi farà ridere, commuovere e… venire fame!

SILICA VOID

di Claudio Cicciarelli e Albhey Longo

160 pagine – 17 x 23 cm colore, cartonato

€ 18,00

Un gruppo di ragazzi appassionati di fumetti e videogiochi decide di organizzare una fiera di fumetti nella propria città. Ma quando uno di loro si imbatte in un videogioco che sembra essere senziente, le cose prenderanno una piega diversa da quella che tutti si aspettavano. A metà tra storia di formazione e avventura che strizza l’occhio agli appassionati del genere, Silica Void si riveste dell’immaginario nerd per raccontare una tematica tanto profonda quanto spesso sottovalutata: l’importanza dell’elaborazione del lutto per un adolescente. Mescolando diversi generi narrativi per traghettare il lettore verso le emozioni più profonde insite in ognuno di noi, Claudio Cicciarelli e Albhey Longo ci fanno sorridere e commuovere allo stesso tempo.

