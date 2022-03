Dragon Ball Super: Super Hero: mostrati i nuovi design dei personaggi

Dragon Ball Super: Super Hero ha rilasciato grosse news nei giorni scorsi, con un misterioso villain anticipato in sottofondo e lo svelamento di una nuova trasformazione per Piccolo.

Una delle più grandi rivelazioni è stata che Goten e Trunks sarebbero entrati in questo film da adolescenti, con il film ambientato nel futuro della serie.

Super Hero ha offerto ai fan una nuova occhiata non solo ai figli di Goku e Vegeta, ma altri eroi e cattivi che compongono il cast.

Una delle più grandi sorprese rivelate quest’anno per il film è Goten e Trunks ormai cresciuti da ragazzini ad adolescenti.

Il prossimo film Dragon Ball Super: Super Hero suggerisce anche l’idea che i figli di Goku e Vegeta riporteranno Gotenks nella battaglia contro questa nuova incarnazione del Fiocco Rosso.

Nessuno sa come sarà la versione di Gotenks, ma il materiale di marketing suggerisce l’idea che Trunks e Goten potrebbero non realizzare esattamente una perfetta danza fusion. Le loro dita non sono allineate per formare Gotenks.

Il sito Web ufficiale di Dragon Ball ha condiviso una serie di design dei personaggi per gli eroi e i cattivi.

Di seguito è possibile vedere Goten, Trunks, Crilin e C-18:

Also, the movie site has new character bios…that don’t really say much new (but hey, the artwork’s nice). 18’s power is still intact, Kuririn is still a police officer, and Goten has a laid-back personality. https://t.co/gJBVXHjlub pic.twitter.com/pyrl65LjeV

— Todd Blankenship (@Herms98) March 2, 2022