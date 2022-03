The Walking Dead: annunciato lo spin-off su Maggie e Negan

AMC annuncia Isle of Dead, lo spin-off ambientato nella New York post-apocalittica

AMC ha annunciato un nuovo spin-off di The Walking Dead, incentrato su Maggie Rhee (Lauren Cohan) e Negan Smith (Jeffrey Dead Morgan).

Intitolata Isle of the Dead, la nuova serie seguirà Maggie e Negan attraverso una New York post-apocalittica. Lo sceneggiatore/co-produttore esecutivo di The Walking Dead Eli Jorne sarà il produttore esecutivo e lo showrunner della prima stagione di sei episodi, con Cohan, Morgan e Scott M. Gimple, Chief Content Officer di The Walking Dead Universe, anche produttori esecutivi.

Dan McDermott, presidente di AMC Networks Entertainment e AMC Studios, ha dichiarato:

“Questo è un grande giorno per l’universo in espansione che stiamo costruendo attorno a The Walking Dead. Non solo aggiunge un’altra avvincente serie a questa raccolta, ma estende la nostra narrazione attorno a due personaggi indimenticabili che i fan hanno imparato ad amare, odiare o odiare e poi amare come Maggie e Negan, brillantemente interpretati da Lauren e Jeffrey. Ci permette anche di esplorare un angolo di questo universo situato sull’isola di Manhattan, con uno skyline iconico che assume un significato molto diverso se visto attraverso la lente di un’apocalisse zombie.”

Gimple ha poi aggiunto:

“Eli ha creato un caotico, bellissimo e sudicio delirio di morti per Negan, Maggie e i fan dello show desiderosi di scoprire un mondo folle e inedito dell’universo TWD. Lauren e Jeffrey sono sempre stati fantastici collaboratori e ora portiamo questa collaborazione a un livello superiore con una serie che porterà questi personaggi all’estremo, sia con il mondo che l’uno con l’altro. Tutti noi siamo entusiasti di portarvi in una nuova, differente epica di TWD per i secoli.”

Isle of the Dead è l’ultimo di una serie di spin-off della serie principale di The Walking Dead, che sta giungendo a conclusione dopo la stagione 11. Oltre a Fear the Walking Dead, lo spettacolo ha generato le due stagioni di Walking Dead: World Beyond, così come Tales of the Walking Dead e una serie dedicata a Daryl e Carol ancora senza titolo.

Lauren Cohan si è così espressa sulla nuova serie:

“Sono entusiasta di collaborare con Dan McDermott e il team di AMC nel prossimo capitolo di The Walking Dead Universe. Maggie mi sta molto a cuore e sono entusiasta di continuare il suo viaggio sullo sfondo iconico di New York City, insieme al mio amico e collaboratore, Jeffrey Dean Morgan. Eli Jorne ha creato qualcosa di incredibilmente speciale e non vedo l’ora che i fan per vedere cosa abbiamo in serbo per Maggie e Negan”.

Gli ha fatto eco Jeffrey Dean Morgan: