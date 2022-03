Tra le uscite J-POP Manga del 9 Marzo 2022 segnaliamo la raccolta delle migliori storie manga con protagonista l’idraulico più famoso del mondo, scritte e disegnate da Yukio Sawada: Super Mario Mangamania.

Inoltre è disponibile l’attesissimo quarto volume di Yarichin Bitch Club, l’opera boy’s love più apprezzata di Ogeretsu Tanaka, nell’edizione regular e deluxe con in allegato un esclusivo illustration book!

Continuano poi Frieren – oltre la fine del viaggio 4, Golden Kamui 26, Hanako Kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 15, I diari della speziale 6, Jelousy 4 e Komi can’t communicate 16.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 2 Marzo 2022. Qui potete consultare il riepilogo delle uscite di Marzo.

Le uscite J-POP Manga del 9 Marzo 2022

Super Mario MANGAMANIA

Di Yukio Sawada

Prezzo: € 6,90

Una raccolta delle migliori storie di Super Mario, la serie manga di lungo corso che ripercorre le avventure dell’idraulico italiano più famoso al mondo! Ogni saga affronta le avventure di Mario e di tutti i personaggi comprimari affrontate nel corso dei 40 anni di vita di Super Mario.

Frieren – Oltre la fine del viaggio 4

Di Kanehito yamada e Tsukasa Abe

Prezzo: € 6,50

Frieren, la maga elfa sopravvissuta all’eroe Himmel, ripercorre il cammino intrapreso tempo addietro con lui. Anche questa volta, come allora, a colorare il viaggio è un susseguirsi di avvenimenti e incontri preziosi. La storia prosegue intrecciata a lontani a ricordi di quotidianità. Un post-fantasy legato alla memoria degli eroi.

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 15

Di Aida Iro

Prezzo: € 5,90

Sia Nene che Aoi, la sua migliore amica, sono state intrappolate sulla sponda dei defunti. Tuttavia, la cosa va a vantaggio dei piani di Hanako, preoccupato del fatto che alla sua assistente resti poco da vivere.

Dopo che il sacrificio rituale viene completato, il fatidico momento della separazione si avvicina sempre di più…

Komi can’t communicate 16

Di Tomohito Oda

Prezzo: € 5,90

Komi si gode l’autunno del secondo anno di liceo, ricco di eventi quali il festival dello sport e quello culturale. Ma è anche l’autunno in cui cerca di dividere il suo pranzo con una certa persona. L’autunno della gita in bici insieme a Manbagi e a Tadano. L’autunno emo in cui fa amicizia con l’emotiva Emoyama. Sostenuta da nuovi legami, in Komi nascono poco a poco emozioni che l’anno precedente non riusciva a esprimere.

I diari della speziale 6

di Natsu Hyuuga, Itsuki Nanao e Nekokurage

Prezzo: € 6,50

Maomao ora lavora come serva alle dirette dipendenze di Renshi che, per qualche strano motivo, le chiede di truccarlo e di accompagnarlo in città sotto mentite spoglie. È così che la giovane si ritrova a passeggiare per le strade a fianco dell’eunuco, in un viaggio tragicomico che porterà alla luce dettagli sull’identità dei veri genitori di Maomao…

In questo volume verrà svelato anche il filo conduttore dietro a tutti i misteri risolti finora!

Golden Kamui 26

Di Satoru Noda

Prezzo: € 6,90

Nel pieno dell’Era Meiji Saichi Sugimoto, ex soldato d’élite sopravvissuto a una delle battaglie più sanguinose della guerra Russo-Giapponese, lasciato l’esercito ha ormai un solo obiettivo: trovare abbastanza oro per mantenere la vedova del suo migliore amico morto in guerra. La corsa all’oro lo porta in Hokkaido, l’estremo nord del Giappone abitato dal misterioso popolo degli Ainu e dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto una enorme quantità del prezioso metallo giallo… ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

Yarichin Bitch Club 4

di Ogeretsu Tanaka

Prezzo: € 6,90 – € 11,90

In un modo o nell’altro, il tormentato camposcuola si conclude, e Tono riceve una vera e propria dichiarazione da parte di Kashima, che lascia però in sospeso. Anche Yaguchi, complice il camposcuola, ha cominciato ad accorgersi di provare qualcosa per Tono. Nasce così uno spinoso triangolo amoroso… Ma scopriamo che anche i disinibiti senpai dello Yari club nascondono amori indimenticabili!

Jealousy 4

Di Scarlet Beriko

Prezzo: € 6,90

“Io non sono parte della famiglia?”. Senza più un posto dove stare, Uichi si affida a Matsumi, ma si ritrova rapito e violato. Nel frattempo, il secondo boss della società Ooyamato si toglie la vita e le sue ultime parole, rivolte alla persona che più amava, accendono una fiamma nera nell’animo di Matsumi… In questo quarto volume, vorticano emozioni oscure e incontrollabili…

RISTAMPE