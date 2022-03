Le uscite manga e anime Dynit di Marzo 2022

Per il mese di Marzo 2022 le uscite Dynit prevedono Bleach Arc 3 e la stagione 3 de L’Attacco dei Giganti per quanto riguarda gli anime, mentre sul versante manga si segnalano i cofanetti di Miss Hokusai, Kiriko Nananan e Memorie Di Un Gentiluomo, oltre agli esordi di Junket Bank, Hello Spank e Saiyuki New Edition.

Le uscite Dynit Manga di Marzo 2022

Dal 4 marzo 2022

MISS HOKUSAI #01-02 COFANETTO

€ 49,80

Dal 18 marzo 2022

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS. IL DIARIO DELL’ISOLA DESERTA #02

€ 12,90

SAKURAI MINA / KOHINATA MARUKO – DEEP SKY. LA GABBIA DELLE NUVOLE

€ 15,90

G.T.O. – BIG G.T.O. DELUXE – BLACK EDITION #02

€ 9,90

Dal 25 marzo 2022

MEMORIE DI UN GENTILUOMO #01-02 COFANETTO

€ 38,80

JUNKET BANK #01

€ 12,90

HELLO SPANK #01

€ 12,90

€ 12,90

G.T.O. – BIG G.T.O. DELUXE – BLACK EDITION #03

€ 9,90

DRAGON SLAYERS #03

€ 12,90

CASTELLO INVISIBILE (IL) #02

€ 12,90

HOSHI IN THE GIRL’S GARDEN #02

€ 12,90

Da 31 marzo 2022

KIRIKO NANANAN COFANETTO

€ 33,80

Le uscite Anime Dynit di Marzo 2022

ATTACCO DEI GIGANTI (L’) – STAGIONE 03 THE COMPLETE SERIES (4 BLU-RAY) (EPS 01-22)

€ 49,99

ATTACCO DEI GIGANTI (L’) – STAGIONE 03 THE COMPLETE SERIES (4 DVD) (EPS 01-22)

€ 39,99

Da ormai cento anni le alte mura che circondano Shiganshina hanno difeso la cittadina da un pericolo che gli abitanti si rifiutano persino di nominare. Chi desidera esplorare il mondo esterno è visto come un pazzo e guardato con disprezzo. Il giovane Eren si sente però come un animale in cattività e sogna di unirsi al Corpo di Ricerca e scoprire la realtà che lo circonda, sebbene avvenga spesso che le squadre inviate ritornino decimate. Un giorno sogna l’attacco di esseri giganteschi e, anche se al risveglio ha rimosso ogni ricordo di quanto ha visto, gli resta addosso una strana sensazione. E poco più tardi accade l’imprevisto: un immenso Titano apre una breccia nelle mura di protezione. Il fatto causerà a Eren uno shock senza precedenti.

BLEACH – ARC 3: THE RESCUE (EPS 42-63) (3 BLU-RAY) (FIRST PRESS)

€ 49,99

BLEACH – ARC 3: THE RESCUE (EPS 42-63) (3 DVD) (FIRST PRESS)

€ 39,99

Ichigo Kurosaki ha 15 anni ed è uno studente delle superiori che possiede la straordinaria capacità di vedere i fantasmi. Quando incontra Rukia, una Shinigami che aiuta le anime perdute a trovare la pace, la sua vita non così normale diventa ancora più speciale…