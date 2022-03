Dragon Ball Super: Super Hero prepara il debutto del villain principale

Dragon Ball Super ne sa di villains tant’è che l’anime ne ha accolti molti e il manga lo sta ancora facendo con i suoi ultimi archi narrativi.

Ora, sembra che l’anime sia pronto a rispondere con le sue aggiunte poiché Dragon Ball Super: Super Hero uscirà nei cinema questa primavera.

E grazie a un trailer speciale, i fan hanno un’idea di chi potrebbe essere il vero cattivo del film.

Fino ad ora il film è stato abbastanza aperto sui suoi grandi cattivi.

Quando il film è stato annunciato per la prima volta, Dragon Ball ha confermato che l’esercito del Fiocco Rosso stava per fare la sua comparsa.

L’organizzazione è pronta a conquistare la Terra e ha due androidi dalla sua parte.

Ma grazie a questo nuovo trailer, i fan pensano che un terzo androide potrebbe essere nella mischia.

Come si vede sopra, il trailer mette in evidenza una scena in particolare quando mostra l’esercito del Fiocco Rosso.

La clip dice “l’esistenza peggiore che deve ancora essere vista” dall’esercito, e sembra essere ospitato in un serbatoio sferico di qualche tipo.

Dalla sfera proviene una grossa quantità di vapore e si vede un inquietante bagliore verde che può provenire dall’interno grazie a un piccolo oblò.

In base a quella che può anche essere una capsula porta i fan a scommettere sul ritorno di Cell.

Il cattivo è scomparso dai tempi di Dragon Ball Z, rendendolo uno dei pochi cattivi principali dell’anime a evitare qualsiasi tipo di ritorno.

Il coinvolgimento dell’Armata del Fiocco Rosso con Cell rende il suo ritorno ancora più probabile e si sa che il gruppo ha lavorato su nuovi androidi grazie ai suoi gemelli Gamma.

Quindi, ovviamente, i fan stanno pensando che Cell potrebbe essere il boss finale di Dragon Ball Super: Super Hero.