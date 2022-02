The Promise Neverland: pronto il suo epilogo negli Stati Uniti

Viz Media ha annunciato che un capitolo dell’epilogo di The Promise Neverland arriverà in Nord America alla fine di quest’anno.

Viz Media ha rivelato l’epilogo che esamina ulteriormente gli orfani di Grace Field House.

Lo scenario è di gran lunga migliore rispetto alle altre vicende della storia creata da Kaiu Shirai e Posuka Demizu e fornisce una breve occhiata a come Emma, Norman, e Ray stanno resistendo dopo il loro terrificante viaggio.

Ecco di seguito l’annuncio presente sull’account ufficiale di Viz Media:

Announcement: Go beyond The Promised Neverland with a short story collection from the master storytellers themselves. Includes an epilogue chapter to the hit series! Kaiu Shirai x Posuka Demizu: Beyond The Promised Neverland releases Fall 2022. pic.twitter.com/QXZBrUl5iW

— VIZ (@VIZMedia) February 14, 2022