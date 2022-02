Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Galadriel e Elrond nelle prime foto dal set

Un articolo di Vanity Fair ha diffuso una serie di foto esclusive de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie TV in arrivo su Amazon Prime Video il 2 settembre e di cui sarà diffuso il trailer in occasione del prossimo Super Bowl.

La nuova serie non è basata su un romanzo specifico di JRR Tolkien, ma sul vasto retroscena esposto nelle appendici della trilogia del Signore degli Anelli.

Tra le foto diffuse possiamo dare un primo sguardo a Galadriel ed Elrond. Mentre i fan della serie di film di Peter Jackson riconosceranno senza dubbio i personaggi per nome, potrebbero essere non riconoscerne l’aspetto.

Dato che l’adattamento di Amazon de Il Signore degli Anelli è ambientato nei tumultuosi tempi della Seconda Era, entrambi gli iconici elfi sono circa 1.000 anni più giovani delle loro controparti viste nella pluripremiata trilogia.

Le prime foto de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Come illustrato dalle immagini condivise da Vanity Fair, forse l’immagine più sorprendente ritrae Galadriel, interpretata da Morfydd Clark, adornata con un’armatura d’argento in quella che sembra essere la conseguenza di una terribile battaglia. Anche Elrond, Robert Aramayo è al centro della scena, raffigurato in un campo ondulato mentre indossa quelle che sembrano essere delle vesti di base. Il giovane leader elfico è descritto come “politicamente ambizioso” e lo si vede anche abbracciare Galadriel nel regno di Lindon.

Oltre a Elrond e Galadriel, la raccolta di immagini offre anche uno sguardo anche ad altri personaggi che i fan dei romanzi di Tolkien possono riconoscere: il principe dei nani Durin IV (Owain Arthur) è raffigurato insieme alla principessa nana Disa (Sophia Nomvete), entrambi adornati con abiti decorati che riflettono le loro posizioni prestigiose.

Oltre ai poster dei singoli personaggi, Amazon ha anche rivelato varie foto del dietro le quinte. Questi includono una zattera acciottolata che cerca di sopravvivere in acque tempestose e un’immagine idilliaca di Bronwyn (Nazanin Boniadi) in un villaggio panoramico con il suo amore proibito, Arondir (Ismael Cruz Córdova), che è un personaggio originale creato appositamente per la serie . Allo stesso modo, ai fan viene presentato Halbrand (Charlie Vickers), un altro nuovo personaggio che sta tentando di fuggire da un oscuro passato.