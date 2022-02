Diabolik festeggia il numero 900

Nel corso dei festeggiamenti per i 60 anni di pubblicazioni (che culmineranno nel novembre del 2022) e aspettando i 100 anni dalla nascita di Angela Giussani (il prossimo 10 giugno), a febbraio Diabolik taglia un altro traguardo fondamentale: dal primo del mese è in edicola il numero 900 della serie regolare.

Per l’occasione è stata creata una storia, densa di azione e colpi di scena, in cui Diabolik dovrà affrontare un nuovo, temibilissimo avversario che proviene da un lontano passato. Il Re del Terrore avrà solo 15 ore, 900 minuti in tutto, per sconfiggerlo o esserne sconfitto.

Non è la prima volta che Diabolik deve correre contro il tempo, ma mai l’avevamo visto così feroce e infuriato. E mai, prima d’ora, con una posta in gioco così alta, ha dovuto affrontare un nemico così temibile.

Di seguito la scheda del volume:

Novecento minuti di furore

Edizione speciale con copertina laminata

In edicola dal 1 Febbraio 2022

Soggetto: Mario Gomboli e Andrea Pasini

Sceneggiatura: Andrea Pasini e Rosalia Finocchiaro

Matite: Sandro Giordano

Chine: Jacopo Brandi

Disegni dei flashback: Giuseppe Palumbo

Retini: Leonardo Vasco

Lettering: Inventario Bologna

Copertina: Matteo Buffagni

Diabolik è stato creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani e da quel momento non ha mai smesso di essere protagonista dell’omonima testata pubblicata dalla casa editrice milanese Astorina, che ha Diabolik come unica pubblicazione, anche dopo la morte delle sorelle Giussani. Vero e proprio fenomeno di costume che travalica la pagina scritta, Diabolik è stato anche protagonista di due adattamenti cinematografici: il secondo, più recente, del 2021 dei Manetti Bros. con protagonisti Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, con la colonna sonora di Pivio & Aldo De Scalzi e le canzoni originali di Manuel Agnelli. Sono già in corso le riprese dei due sequel di quest’ultimo. Diabolik ha generato oltre a serie animate, spot e altri media e merchandising, la parodia Cattivik di Bonvi, la nascita del fumetto nero italiano e molto altro.