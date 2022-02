Tra le uscite J-POP Manga del 9 Febbraio 2022 segnaliamo l’attesissimo volume 0 di Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome, i tre capitoli che hanno dato origine al manga di successo di Aida Iro, accompagnati da una storia inedita dell’autrice, un volume imperdibile per tutti i fan della serie!

Sarà inoltre disponibile Canis 0 – Dear Mr Rain, l’opera boy’s love dell’esordiente Zakk: un giorno di pioggia, Kutsuna Satoru, un artigiano cappellaio, accoglie in casa un misterioso ragazzo, trovato svenuto in un vicolo. Quest’ultimo, Kashiba Ryou, è di origine giapponese ma cresciuto in America, dove si è guadagnato da vivere in modi non convenzionali.

Assumendolo come assistente per un breve periodo, Satoru scopre inoltre che non solo Ryou è più giovane di quanto non sembri, ma che è venuto in Giappone “solo per morire”. Terminati i lavori, i due si salutano con malinconia e Satoru, una volta solo, capisce di essersi innamorato a prima vista del giovane vagabondo

Il 9 febbraio torna anche l’attesissimo euromanga di Tony Valente, Radiant, con il suo adrenalinico volume 15. L’Inquisizione è circondata, i Domitor hanno preso in ostaggio il Re e i generali. Solo Seth con il suo gruppo può salvare la città di Bome.

Continuano anche Kasane 11, Rent a girlfriend 7, Buddha 2 e Violence Action 5.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 9 Febbraio 2022. Qui potete leggere il riepilogo delle uscite di Febbraio.

Le uscite J-POP Manga del 9 Febbraio 2022

HANAKO KUN – i sette misteri dell’Accademia Kamome 0

di AidaIro

Prezzo: € 5,90

Hanako-san del gabinetto è l’entità sovrannaturale che dà il titolo a questa serie. In questo volume potrete finalmente leggere anche i tre capitoli che hanno dato vita a questo manga di enorme successo, oltre a “Gli amati morti viventi – Dear My Living Dead”, l’opera di debutto dell’autore, AidaIro.

CANIS 0 – Dear Mr Rain

di Zakk

Prezzo: € 6,90

Un giorno di pioggia, Kutsuna Satoru, un geniale artigiano cappellaio, trova svenuto in un vicolo un ragazzo sconosciuto, Kashiba Ryou, e lo accoglie in casa. Ryou è di origine giapponese ma è cresciuto in America, dove si è guadagnato da vivere in modi non convenzionali. Assumendolo come assistente per un breve periodo, Satoru scopre non solo che Ryou è più giovane di quanto non sembri, ma che nasconde anche un altro letale segreto…

Radiant 15

Di Tony Valente

Prezzo: € 7,90

Il fenomenale euromanga di Tony Valente, autore ammirato da Hiro Mashima (Fairy Tale) e Yusuke Murata (One-Punch Man), prosegue con un nuovo attesissimo volume!

Finalmente, il grande piano dei domitor è in moto. Gli inquisitori più potenti di Bôme sono in ostaggio insieme al Re e tutto sembra andare secondo i piani degli stregoni. Ma sulla scena ci sono anche Seth e il suo gruppo, che seppur separati dalle circostanze continuano a cercare di fare la cosa giusta… non importa a che prezzo!

Kasane 11

di Daruma Matsuura

Prezzo: € 6,90

Grazie ai poteri del suo rossetto e al bellissimo viso della sorella minore Nogiku, Kasane risplende sul palcoscenico. Durante le prove del suo prossimo spettacolo, però, Iku Igarashi, la ragazza a cui aveva rubato il volto al liceo e con la quale si ritrova a recitare insieme, nota un particolare inquietante… Quali saranno le conseguenze di questa terribile coincidenza?

Rent-a.girlfriend 7

di Reiji Miyajima

Prezzo: € 5,90

Il loro “rapporto a noleggio” è stato scoperto?! Per smascherare il loro segreto, Mami decide di noleggiare la ragazza, ma mentre discutono, Mizuhara difende strenuamente Kazuya! Assistendo a questa scena, il ragazzo non riesce più a reprimere i suoi sentimenti e si lascia sfuggire un… “voglio solo te”! Il loro rapporto subisce così un’inaspettata accelerata!

Violence Action 5

di Shin Sawada e Renji Asai

Prezzo: € 6,50

Kei ha ricevuto l’incarico di proteggere Kuwai, l’agente di polizia di una piccola stazione di campagna, ma si ritrova nei guai fino al collo, anche a causa della febbre che l’ha debilitata, quando un gruppo di cacciatori, assoldati da un clan della zona, li attacca all’improvviso.

In soccorso della ragazza, vengono inviati sul luogo Michitaka e Iwaya…

Mentre la tempesta infuria, si ritrovano tutti nel bosco pronti a uccidersi. Riuscirà Kei a salvarsi la pelle anche questa volta?

Buddha 2 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

€ 14,00

In una società ingiusta, governata da un sistema di caste rigido e spietato, nasce un bambino molto speciale, il principe Siddhartha Gautama. Sebbene circondato da privilegi, egli è apatico e non sembra avere bisogno di nulla. L’incontro con Tatta, un giovane ladro della casta più bassa, condurrà Siddhartha a confrontarsi con la realtà in modo nuovo e a imboccare un sentiero imprevisto che cambierà lui stesso e il mondo intero.

Nuovamente disponibili

Divina Commedia Omnibus

Il richiamo di Cthulhu Omnibus

Il mondo di Ran 1-7

La divisa scolstica di Akebi 3-8

Blue Period 1-3

Tokyo Revengers 4-8

My dress-up darling Bisque Doll 1

Pokèmon La Grande Avventura 4-6 e Box

Hell’s Paradise – Jigokuraku 2

Dead Tube 12

Super Lovers 1, 9-11

BJ Alex 1-2