Masters of the Universe: un nuovo film con Kyle Allen come He-Man

Netflix sta sviluppando un nuovissimo film live-action basato su Masters of the Universe, con Kyle Allen nel ruolo di He-Man. Gli ultimi anni hanno visto Netflix sviluppare diversi show basati sulla linea di giocattoli e cartoni animati degli anni ’80 con She-Ra e le principesse del potere, Masters of The Universe: Revelations e He-Man e The Masters of The Universe. Questo progetto questo live-action sarà quindi il quarto show targato Master of The Universe prodotto dalla compagnia.

Come riportato da The Wrap, Kyle Allen, noto per il suo lavoro in West Side Story, è stato scelto per interpretare He-Man nel film in uscita Masters of the Universe (anche se il titolo è ancora provvisorio). Il progetto sarà diretto dai fratelli Nee che hanno scritto la sceneggiatura insieme a David Callaham, di cui possiamo citare tra i lavori più recenti Wonder Woman 1984 e Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli.

Il progetto era precedentemente in fase di sviluppo presso la Sony, che voleva Noah Centineo come attore incaricato di interpretare He-Man. Il produttore esecutivo di Mattel Films ha dichiarato, a proposito della partnership tra Mattel e Netflix:

“Masters of the Universe è una proprietà iconica che ha plasmato l’immaginazione di un’intera generazione di bambini con il messaggio di diventare la versione migliore di te stesso. Con i nostri partner di Netflix, non vediamo l’ora di mostrare al pubblico che tutto può succedere a Eternia. Continuiamo ad espandere questo franchise globale in nuovi modi e non vediamo l’ora di vedere Kyle combattere con Skeletor in questa epica saga live action”.

Masters of the Universe è il fortunato franchise nato dalla linea di giocattoli, vagamente ispirata a Conan il Barbaro, lanciata dalla Mattel nel 1982, che nel 1983 ha conosciuto il successo grazie alla serie di cartoni animati prodotti dalla Filmation He-Man e i Dominatori dell’Universo (He-Man and the Masters of the Universe) e lo spin-off She-Ra, la Principessa del Potere. Nel 1987 ci fu un primo film live-action, I Dominatori dell’Universo, con Dolph Lundgren nei panni di He-Man, che non incontrò per nulla il favore del pubblico. Nel 1990 ci fu un primo tentativo di rilanciare il franchise con The New Adventures of He-Man, serie dall’ambientazione futuristica che non ebbe successo e segnò la fine del franchise per 30 anni, fino a quando nel 2020 non sono stati sviluppati i nuovi progetti su Netflix.