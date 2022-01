Encanto: data di uscita e dettagli dell’edizione home video

Encanto, il 60° lungometraggio Walt Disney Animation Studios fresco vincitore ai Golden Globes 2022 come Miglior Film d’Animazione, sarà disponibile in home video.

Encanto (qui la nostra recensione) racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Il film è diretto da Jared Bush e Byron Howard, co-diretto da Charise Castro Smith (qui la nostra intervista ai registi), e include le canzoni originali del vincitore dell’Emmy, del Grammy e del Tony Award Lin-Manuel Miranda.

La colonna sonora originale del film ha conquistato la vetta della classifica statunitense Billboard 200 a sei settimane dalla pubblicazione. Il disco, che include otto brani originali firmati da Lin-Manuel Miranda e la colonna sonora originale di Germaine Franco, nominato agli SCL (Società dei Compositori e Autori), è passato dalla posizione n.7 direttamente alla n.1 della classifica. Encanto è la prima colonna sonora a raggiungere la vetta della classifica Billboard da Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle. Il brano originale We Don’t Talk About Bruno (Non si nomina Bruno), inoltre, ha conquistato le classifiche digitali in tutto il mondo, divenendo virale sulle piattaforme.

Nella versione italiana del film prestano le proprie voci il cantautore e musicista Alvaro Soler nel ruolo di Camilo, il cugino di Mirabel con il potere di cambiare il proprio aspetto per trasformarsi in chiunque voglia; l’attore e regista Luca Zingaretti nei panni di Bruno, lo zio di Mirabel con il dono di prevedere il futuro; l’attrice e cantante Diana Del Bufalo in quello di Isabela, la sorella di Mirabel, praticamente perfetta e con la magica abilità di far crescere le piante e far sbocciare i fiori; e l’attrice colombiana Angie Cepeda in quelli di Julieta, la mamma di Mirabel con il potere di guarire. Alvaro Soler interpreta inoltre la canzone originale Oruguitas Innamorate nei titoli di coda della versione italiana del film.

Encanto: la data di uscita e i dettagli tecnici dell’edizione home video

Encanto uscirà in home video il 27 gennaio 2022. Ecco i dettagli tecnici delle tre edizioni DVD, Blu-Ray e Blu-Ray Steelbook. Le versioni Blu-Ray e Blu-Ray Steelbook includono anche molti contenuti extra inediti, tra cui il nuovo cortometraggio animato Lontano dall’Albero, la modalità ‘Canta insieme al film’, per vedere e rivedere il film con i testi delle canzoni in sovrimpressione, le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con i filmmaker.

CONTENUTI EXTRA*:

Canta insieme al film – Versione che include i testi delle canzoni in sovrimpressione per cantare a squarciagola insieme ai personaggi del film;

Familia Lo Es Todo – In questo approfondimento sull’adorabile famiglia Madrigal, i membri del team ‘Familia’, un gruppo di dipendenti di origine latinoamericana di Disney Animation, condividono le proprie esperienze di vita, spiegando cosa ha ispirato i personaggi e quanto il loro design sia fondamentale per rendere credibile ciascuna personalità;

Scopriamo la Colombia – I filmmaker riflettono sulla multiculturalità, la biodiversità e gli accesissimi colori della Colombia che hanno ispirato Encanto, sottolineando tutta la soddisfazione di poter celebrare questo splendido Paese;

Viaggio attraverso la musica – I filmmmaker approfondiscono l’importanza della musica nella rappresentazione dei personaggi, ripercorrendo la nascita della colonna sonora ispirata alla musica colombiana, attraverso le canzoni di Lin-Manuel Miranda e il lavoro di Germaine Franco, dall’ideazione alla registrazione;

Parliamo di Bruno – Approfondimento sul brano Non si nomina Bruno e le sue intriganti tonalità, frutto della collaborazione tra Lin-Manuel Miranda, il coreografo Jamal Sims, il cast e gli animatori;

La nostra Casita – La Casa Madrigal è piena di magia ma il suo stato emotivo è minacciato da alcuni membri della famiglia. Dalle sue coloratissime porte alle raffinate strutture in pietra, la magica casa è stata disegnata secondo gli usi della tradizione colombiana;

Viaggio in Colombia – Con l’aiuto del Colombian Cultural Trust, il team che ha aiutato a definire meglio la cultura e l’ambientazione del film, i filmmaker intraprendono un viaggio alla scoperta della Colombia per individuare il modo migliore di riprodurre sul grande schermo la cultura e i paesaggi del Paese;

Introduzione a Lontano dall’Albero – La scrittrice e regista Natalie Nourigat introduce il cortometraggio Walt Disney Animation Studios Lontano dall’Albero;

Lontano dall’Albero – Essere genitori è difficile, soprattutto se la curiosità attira un giovane procione mentre la mamma cerca di tenere i suoi cuccioli al sicuro. Nel cortometraggio Walt Disney Animation Studios Lontano dall’Albero, questo giovane cucciolo si affaccia alla vita con entusiasmo… anche se il pericolo è in agguato;

Scene tagliate:

Introduzione – Gli Head of Story Jason Hand e Nancy Kruse introducono alcune scene non presenti nel montaggio finale del film;

Faccende domestiche! – Abuela ha chiesto ai membri della famiglia di andare in città per sbrigare varie commissioni mentre Mirabel, suo padre e suo zio si occupano delle pulizie di casa;

Un’altra entrata – Mirabel prova a svelare un indizio presente nella visione di suo zio. Per farlo deve entrare nella camera di Antonio, in cui l’attendono nuove avventure;

Isabela va nel bosco – Quando Mirabel vede sua sorella in apparente pericolo nel bosco, corre a salvarla ma scopre la sorpresa di una vita!

Ritorno al murales – Sentendosi rifiutata, Mirabel torna in città. Abuela va a cercarla, rivelando un tratto della sua personalità sconosciuto a sua nipote;

Canzoni – I migliori momenti musicali del film con i testi delle canzoni in sovrimpressione:

La Famiglia Madrigal

Colombia, Mi Encanto

Un Miracolo

La Pressione Sale

Non si Nomina Bruno

Cos’Altro Farò?

Oruguitas Innamorate

Tutti Voi

*I contenuti extra potrebbero variare in base al formato.

SPECIFICHE TECNICHE:

Durata: 102 minuti circa

Rating: Per tutti

Aspect Ratio: 1.85:1

Audio:

Blu-Ray: Italiano e Francese Dolby Digital Plus 7.1; Inglese DTS-HD MA 7.1; Olandese Dolby Digital 5.1.

DVD: Italiano, Inglese, Tedesco e Spagnolo Dolby Digital 5.1; Inglese audio descrittivo Dolby 2.0.

Sottotitoli:

Blu-Ray: Italiano, Inglese per non udenti, Francese e Olandese.

DVD: Italiano, Inglese per non udenti, Tedesco e Spagnolo.